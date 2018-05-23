В Минске ищут подростка, сбежавшего из детдома
15-летний парень скрывается в столичных ТЦ и просит зайти с мобильника в интернет.
Даниила Сенникова разыскивает милиция. Фото: ГУВД.Даниила Сенникова разыскивает милиция. Фото: ГУВД.
Из-под надзора тинэйджер сбежал около 10 дней назад, информируют в ГУВД Минского городского исполкома.
Днем 14 мая 15-летнего Даниила Виленовича выписывали из РНПЦ психического здоровья, где он проходил курс лечения. Однако во время выписки мальчик оттолкнул медсестру и сбежал.
Одет был в тот день воспитанник минского детского дома № 2 в темную куртку, серую рубашку и темные брюки, за плечами – темный рюкзак.
Правоохранителям известно, что парень склонен к бродяжничеству, так как раньше неоднократно уходил из детдома. Есть вероятность того, что подросток слоняется по торговым центрам: «Момо», «Галерея» или «Галилео», может скрываться на железнодорожном вокзале Минска. Время от времени заходит на свои странички в соцсетях, попросив у прохожих телефон или планшет.
Даниилу Сенникову на вид 16 лет, высокий рост – 165 - 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с челкой, зачесанной на правый бок.
19:44 23/05/2018
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