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В Гродно придумали как Августовский канал станет популярным

Планируют проводить Beer-старты в рамках «Пивной мили». 3 июня на Августовской канале пройдут мероприятия третьего дня фестиваля национальных культур. Планируется, что тут будут представлены некоторые национальные подворья, в том числе белорусское, литовское, украинское, польское и другие.

Пройдет фестиваль национальных игр. Кроме того, обсуждалась идея организовать фестиваль «Пивная миля».

Наконец-то Августовский канал станет популярным: в Гродно придумали проводить там Beer-старты в рамках «Пивной мили»

Теперь же точно стало известно, что beer-старты на «Пивной миле» пройдут на Августовском канале. Правда, с возрастным ограничением 18+. Скандинавы придумали особую ходьбу, немцы – «Октоберфест», а гродненцы решили все это соединить и щедро приправить национальным колоритом. Что получилось? Необычные соревнования по ходьбе с пивом пройдут 3 июня. Дистанция – миля. Кто не знает, это 1600 метров, отмечает «Гродненская правда».

Эпитет «необычные» соревнования заслужили по нескольким причинам. В них сразу отказались от палок, ведь задача – идти, «весело покачивая бедрами». Если не в курсе, как это, не отчаивайтесь, всех научат и все объяснят.

По ходу преодоления трассы предусмотрены несколько препятствий, своего рода пит-стопов. Идущих будут встречать девушки в национальных костюмах, угощая пивом разных стран.

Победителей на финише определят в нескольких номинациях, от «самого быстрого» участника до «самого веселого». А в том, что будут веселые, сомневаться не приходится.


19:30 23/05/2018






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