Штормовое предупреждение: в Беларуси сегодня вечером ожидаются грозы и град
Сегодня, двадцать третьего мая, с полудня и до шести часов вечера, синоптики объявили штормовое предупреждение по всей стране. Ожидаются грозы и град.
По прогнозам метеорологов, сегодня стоит ожидать сильные дожди. Впрочем, несмотря на это, весь день нас ждет теплая погода – до 23 градусов выше нуля, пишет Белта. В отдельных регионах пройдут грозы, ожидается усиление ветра порывами до 20 м/c, а также град. Именно это и стало причиной объявления оранжевого уровня опасности.
Дождливая погода сохранится до конца недели. В четверг прогнозируется до 21 градуса тепла, в пятницу – до 23 градусов со знаком "+".
18:44 23/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.