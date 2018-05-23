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Штормовое предупреждение: в Беларуси сегодня вечером ожидаются грозы и град

Сегодня, двадцать третьего мая, с полудня и до шести часов вечера, синоптики объявили штормовое предупреждение по всей стране. Ожидаются грозы и град.


По прогнозам метеорологов, сегодня стоит ожидать сильные дожди. Впрочем, несмотря на это, весь день нас ждет теплая погода – до 23 градусов выше нуля, пишет Белта. В отдельных регионах пройдут грозы, ожидается усиление ветра порывами до 20 м/c, а также град. Именно это и стало причиной объявления оранжевого уровня опасности.

Дождливая погода сохранится до конца недели. В четверг прогнозируется до 21 градуса тепла, в пятницу – до 23 градусов со знаком "+". ﻿

18:44 23/05/2018






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