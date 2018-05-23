Видеофакт: водитель смог обмануть смерть





Зрелищная авария попала в объектив камер наружного видеонаблюдения. Водитель ехал за рулём Fiat, когда в него врезался серый Mercedes-Benz. От удара машину перевернуло и подбросило в воздух, а затем она упала на другой автомобиль, который собирался выполнить поворот.









Водителя Fiat выбросило через боковое стекло. Он встал и отбежал на тротуар. В ролике видно, что все участники невероятного ДТП в шоке, однако это чудо, что никто не пострадал, сообщает ОНТ.



