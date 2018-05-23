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Видеофакт: водитель смог обмануть смерть

Невероятное ДТП произошло в Украине. Инцидент случился на одном из перекрёстков города Коломыя, сообщает Daily Mail.


Зрелищная авария попала в объектив камер наружного видеонаблюдения. Водитель ехал за рулём Fiat, когда в него врезался серый Mercedes-Benz. От удара машину перевернуло и подбросило в воздух, а затем она упала на другой автомобиль, который собирался выполнить поворот.

Водителя Fiat выбросило через боковое стекло. Он встал и отбежал на тротуар. В ролике видно, что все участники невероятного ДТП в шоке, однако это чудо, что никто не пострадал, сообщает ОНТ.


18:34 23/05/2018






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