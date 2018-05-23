Видеофакт: водитель смог обмануть смерть
Невероятное ДТП произошло в Украине. Инцидент случился на одном из перекрёстков города Коломыя, сообщает Daily Mail.
Зрелищная авария попала в объектив камер наружного видеонаблюдения. Водитель ехал за рулём Fiat, когда в него врезался серый Mercedes-Benz. От удара машину перевернуло и подбросило в воздух, а затем она упала на другой автомобиль, который собирался выполнить поворот.
Водителя Fiat выбросило через боковое стекло. Он встал и отбежал на тротуар. В ролике видно, что все участники невероятного ДТП в шоке, однако это чудо, что никто не пострадал, сообщает ОНТ.
18:34 23/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.