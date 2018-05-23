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Мужчина принял на себя укус смертельно опасной змеи и спас внучку

Австралиец позволил одной из самых ядовитых змей в мире укусить себя, чтобы спасти внучку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Житель города Бандаберг, штат Квинсленд, Крис Харрисон (Chris Harrison) заметил сетчатую коричневую змею, когда был во дворе с внучкой. Его жена успела взять девочку на руки, а он встал между ней и пресмыкающимся. «Я больше нее и могу вынести боль, а она нет», — пояснил мужчина.

Змея ужалила Харрисона в ногу. По его словам, он почувствовал острую боль. После этого мужчина вернулся в дом и стал ждать скорую помощь. Прибывшие парамедики сделали ему инъекцию морфия и доставили в больницу.

Харрисон утверждает, что это уже второй змеиный укус за несколько месяцев. В ноябре 2017 года его ужалила змея, которую он встретил на том же месте. «В третий раз удача может меня подвести, поэтому больше никакой работы во дворе», — говорит он.

По токсичности яда сетчатая коричневая змея занимает второе место среди всех сухопутных змей. Укус вызывает у жертвы головокружение и диарею, упадок сил или конвульсии, затем могут последовать отказ почек, паралич и остановка сердца. При отсутствии медицинской помощи гибнут от 10 до 20 процентов пострадавших.


В 2017 году сообщалось, что американец позволил гремучей змее укусить себя, чтобы спасти свою собаку. Пса заинтересовал характерный шум, издаваемый пресмыкающимся. Когда змея попыталась его ужалить, но мужчина успел загородить питомца рукой.


17:29 23/05/2018






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