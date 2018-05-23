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Минские универмаги на выходных устроят единый день скидок

Размеры скидок 26 и 27 мая будут достигать в некоторых магазинах 60%, в крупнейших - 20%.

Акция "Единый день скидок" пройдет в эти выходные в универмагах и магазинах Минска, сообщили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома.


Столичные универмаги регулярно устраивают акции и распродажи. Очередные дни скидок объявлены в Минске на ближайшие выходные 26 и 27 мая.

Как сообщили Sputnik в ГУПР, в эти дни в ряде универмагов будут предоставлять скидки на непродовольственные товары. В некоторых магазинах — например, в "Детском мире" — размер скидок будет достигать 60%.

В крупнейших столичных универмагах, ЦУМе и ГУМе, скидка на все непродовольственные товары составит 20%, однако только в субботу. Оба дня одну пятую от цены потеряют товары в ТД "На Немиге".

Оба дня на некоторые товары в ГУМе дадут новую скидку — до 30%. Распространяется это на текстильные и хозяйственные товары.


В магазинах в торговом центре "Столица" скидки в выходные будут составлять от 5 до 50%.

Подробный перечень присоединившихся к "Единому дню скидок" универмагов вы можете уточнять на сайте ГУПР. Узнать про акции и распродажи в минских магазинах в мае вы можете в инфографике Sputnik.


16:47 23/05/2018






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