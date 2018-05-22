Кто как не продавцы автомобилей знает обо всех нюансах жизни рынка? Мы решили разнообразить наши репортажи, добавив в них живого участника, который расскажет о жизни авторынка изнутри.

Алексей покупает и продает автомобили уже много лет. Интервью с ним о его нелегкой профессии (даже подробно о заработке) мы сделаем следующий раз, а пока просто походим по рынку, снимем традиционный репортаж.

Снимали в два присеста: в воскресенье, когда кто-то есть, и в понедельник, когда никого нет. Так удобнее, чтобы не "светить" нашего продавца авто "под прикрытием".

В выходной сходили просто фотографии из леса пощелкать.

Толпы покупателей на рынке нет. Но люди ходят, машины подбирают. Последних, правда, не так много, как в былые времена.

- Видишь - бумажки летают, шуршат на ветру? Если в пустыне перекати-поле, то в "Малиновке" - бумажки, - говорит Алексей. - Навевает ту же скуку и печаль. Да и "Малиновка" сегодня та же пустыня. Сидят "перекупы" в теньке, отдыхают. Покупателей немного. Но с бумажками сегодня еще нормально, потому что совсем недавно проводили генеральную уборку: на день убрали все машины с площадки, чистили асфальт тракторами. А так они тут вовсю летают. А недавно прошел слух, что "жданы" закрывают, так все начали "забивать" места. Даже я себе будку поставил, теперь у меня тут автохаус, который называется "ИП Названия нет". Ну как у меня? Скинулись на будку с коллегами, поставили - она общая на несколько продавцов. Тут все так делают. Но "Ждановичи" так и не закрыли и вряд ли закроют.

- А залоговые машины уехали с рынка?

- Не знаю, пошли посмотрим. Я лично категорически против всего этого обмана. Но люди готовы сами обманываться! Я помню, что еще до ваших статей по рынку ходили покупатели из регионов и спрашивали: "А где тут у вас кредитные машины продаются? Нам сказали, что они дешевле". Им сказали…

Подходим к будке, где стояло больше всего кредитных машин. Смотрим - и глаза на лоб лезут.









Hyundai Creta 2018 года за $18.200 в неплохой комплектации Trаvel. Без полного привода, но с двухлитровым мотором, "автоматом" и различными дополнительными опциями. В Минске у дилера такая машина стоит $20.700.

- Пробег 73 километра - знаешь, как это делается? - говорит Алексей. - Снимаешь фишку с датчика на коробке - и едешь себе из Москвы. Как раз двигатель обкатку пройдет на скорости примерно 150…





Вбиваем в реестр залогов России VIN-номер. Как и ожидалось, машина кредитная. Залогодатель - Сангинов Комилжон Абдусамиевич, все тот же "Совкомбанк". Классика жанра. И обратите внимание на дату регистрации залога: 02.04.2018. И машина 2018 года. То есть ее пригнали после наших ноябрьских статей!

Д аже телефон под объявлениями все тот же, начинается на 940. Я его выучил наизусть во время расследования - под этим номером висело в продаже не одно залоговое авто.

Машина к тому же из автосалона "Рольф". Насколько мы знаем, после наших статей в этом автоцентре проводилось служебное расследование. Видимо, оно ни к чему не привело, раз в 2018 году в Беларусь из автосалона снова уехала залоговая машина.





Skoda Octavia 2017 г.в. за $17.500. Номер под объявлением тот же.

Естественно, залоговая, тут даже ничего удивительно.

- Смотри, та же история, только VIN-номера под лобовым стеклом нет. KIA Sportage, максимальная комплектация, "автомат", полный привод… Согласись, что не может такая машина 26 тысяч стоить. Там ближе к "тридцатнику" будет цена, - продолжает Алексей.









И номер телефона под лобовым тот же. Только из-за отсутствия VIN-номера, проверить точно не можем. Но подозрительный вариант.





Nissan X-Trail 2018 года за $26.600. VIN-номера нет, телефон в объявлении начинается на 940… Правда, этот же номер и под другими машинами, явно не залоговыми. Но все равно какой-то странный автомобиль на рынке…

Итого имеем две залоговые машины на рынке точно плюс еще две подозрительные. В том же ряду, где стояли залоговые авто раньше.

Пока 60 пострадавших от мошеннической схемы пьют валерьянку, волнуясь за судьбу своих автомобилей, чем занимаются правоохранительные органы? Почему к этим 60 (а это далеко не все) должно добавиться еще четыре человека? Напомним, что наше расследование было в ноябре 2017 года, а сейчас конец мая 2018-го… И две машины - 2018 г.в., то есть схема еще работает.

Еще один новый "россиянин" - Volkswagen Polo за 11.850, но по VIN-номеру пока чистый.

Lexus RX350 2018 г.в. за $59.500. По VIN-номеру чист, все в порядке. Дилера Lexus в Минске нет, а любители Lexus есть. Такую машину вполне можно пригонять на продажу из России. Но вот покупать стоит все же осторожно…

Renault Duster 2018 года в версии Dakar стоит 14.950. У дилера - $16.380.

Номерные рамки, конечно, можно поставить какие угодно, но на них указан адрес минского автосалона. Возможно, здесь все нормально, встречаются в продаже и машины, выигранные в лотерею. Но проверять нужно внимательно. Сейчас новые или почти новые машины на рынке - вот это настоящая лотерея.

- С падением курса многие поехали в Россию, - рассказывает Алексей. - Но там тоже попробуй найди что-то толковое. Да и выгоды не особенно много. Машины там не дешевле в любом случае, зато более широкий выбор вариантов ниже средней стоимости, а это та ценовая категория, которая интересует "перекупов". Разумеется, такая машина вряд ли будет в отличном состоянии. Ездишь, ищешь среди этого "хлама" что-то более-менее нормальное - привозишь. Опять же с "транзитами" мутить. В России все решается, но туда ехать совершенно не хочется. Жулики, взятки, кредитные машины и т.д. - это все не мое…

Плавно переходим к следующему тренду рынка - американским авто.









- Машины везти банально неоткуда. Из Европы дорого, из России не так все просто даже с учетом небольшого падения курса рубля. Вот и повезли люди битые авто из США, а что еще остается? Причем себе привозят варианты лучше, на продажу выбирают хуже. Восстанавливают по-разному: кто-то качественно, а кто-то привязывает трос к березе, которая выполняет роль стапеля, и с разгона ровняет силовую структуру кузова. В гаражных кооперативах каких только чудес не насмотришься, как эти машины восстанавливают…





Соответственно стоит ровный ряд Volkswagen Passat в составе трех машин.

Одна - 2015 г.в., 1,8-литровый "непроходной" турбомотор, богатая комплектация. Цена - $17.700.

Полно вариантов Buick Encore, он же Opel Mokka, только, как правило, в богатых комплектациях. Машина 2015 года с пробегом 30.000 км продавалась на рынке за $13.800.

"Американцев" стало заметно больше, везут и восстанавливают их активно. Только Ford Fusion почему-то не было ни одного. Раскупили? Зато Escape машин семь, не меньше.









Авторынок "Малиновка" всегда славился дорогими и эксклюзивными автомобилями. Hyundai Genesis 2012 г.в. за 13.950 не бог весть какой эксклюзив, но машина красивая.









"Европейцы" тоже есть. Mercedes-Benz С-Class 2015 года за $25.400: дизель, "премиум", универсал - все как мы любим. В этом кузове в Беларуси такие машины большая редкость.

Универсал, но чуть дешевле - Volkswagen Passat B8 2015 г.в. с 1,6-литровым дизелем и механической коробкой передач, с ценником 20.050.





Но есть в продаже и "народные" автомобили. К примеру, черный BMW X5 E53. В общем, машины на любой вкус и цвет, но площадка заполнена далеко не полностью.





- А между "перекупами" бывают какие-либо внутренние конфликты?

- Какие конфликты, о чем ты?! Сейчас нечего делить, "Малиновка" - это пустыня. В золотые годы еще можно было воевать за место под солнцем, а сейчас сплошная тень. Сидим в тени, в нарды играем. Конфликты могут возникать, только если кто кости не так кинет. Машины пока неоткуда брать, чтобы было сильно выгодно. А дорогие гонять рискованно на самом деле. Рынок маленький. Покупатели какие-то есть, но сейчас отнюдь не золотые времена для "перекупа". Одни из России пытаются везти, другие - из США, третьи в Европу поехали. Но заработать сейчас на этом сложно…





О том, сколько на самом деле получает среднестатистический "перекуп", поговорим следующий раз. А пока ситуация на рынке в целом такая: машины везут со всех сторон, но не массово. Очень удивляет присутствие залоговых авто: почему после громких статей во всех СМИ, после наших публикаций в 2017 году на рынке стоят две залоговые машины 2018 г.в.? Вопрос, на который пока нет ответа. И даже логического объяснения ситуации.