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В Лунинецком районе мужчина нашел в лесу обгоревший труп

В Лунинецком районе житель Микашевичей обнаружил в лесу обгоревший труп, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Местный житель 19 мая отправился в лес за металлоломом. Спустя время он наткнулся на обгоревший шалаш, в нем был труп.

Мужчина сообщил об этом в Лунинецкий РОВД. На место выбыла следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что погибший — мужчина 1947 года рождения. Он вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным.

Проверку по факту смерти проводит Лунинецкий районный отдел Следственного комитета.
16:03 23/05/2018






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