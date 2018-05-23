В Лунинецком районе мужчина нашел в лесу обгоревший труп
В Лунинецком районе житель Микашевичей обнаружил в лесу обгоревший труп, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Местный житель 19 мая отправился в лес за металлоломом. Спустя время он наткнулся на обгоревший шалаш, в нем был труп.
Мужчина сообщил об этом в Лунинецкий РОВД. На место выбыла следственно-оперативная группа.
Предварительно установлено, что погибший — мужчина 1947 года рождения. Он вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным.
Проверку по факту смерти проводит Лунинецкий районный отдел Следственного комитета.
16:03 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.