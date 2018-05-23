В Лунинецком районе мужчина нашел в лесу обгоревший труп

Местный житель 19 мая отправился в лес за металлоломом. Спустя время он наткнулся на обгоревший шалаш, в нем был труп.





Мужчина сообщил об этом в Лунинецкий РОВД. На место выбыла следственно-оперативная группа.





Предварительно установлено, что погибший — мужчина 1947 года рождения. Он вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным.





Проверку по факту смерти проводит Лунинецкий районный отдел Следственного комитета.