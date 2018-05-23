Какие зарплаты у белорусских учителей: только цифры

Вакансии, связанные с преподавателями и учителями, на сайте Gorodrabot.by занимают менее 10% от общего списка. Самые востребованные специализации – педагог начальных классов, учитель английского и белорусского языка.





1. Учитель французского языка может рассчитывать на оклад от 1500 до 1800 белорусских рублей. Одна из частных школ готова устроить специалиста со знанием языка на высоком профессиональном уровне. Также потребуется знание английского языка. А вот говорить на русском не обязательно. Рассмотрят кандидатов с опытом работы не менее трех лет. Трудиться нужно будет с 8 утра до 17.00 пять дней в неделю.





2. Учителю истории в одной из государственных общеобразовательных школ обещают платить от 300 белорусских рублей. Работать нужно будет в первую смену. Помимо обучения и воспитания нужно будет вести отчетность, составлять планы. Рассмотрят коммуникабельных и ответственных кандидатов без вредных привычек. В качестве бонуса обещают дружный коллектив.





3. Учитель начальных классов в государственной школе будет зарабатывать от 400 белорусских рублей в месяц. Нужно будет проводить уроки, классные часы, заниматься факультативами. Трудиться предстоит по классическому графику. Оформят согласно букве закона.





4. Преподаватель белорусского языка и литературы получит от 500 рублей. Нужно будет заниматься обучением в новой школе. Ждут тех, кто желает работать, обладает порядочностью, активностью и исполнительностью.









5. До 600 белорусских рублей будет зарабатывать учитель-дефектолог, имеющий стаж от трех лет и выше. Работать предстоит в государственном учреждении на полторы ставки. Должность освобождается в связи с выходом нынешнего сотрудника в декрет. Функционал сводится к коррекционно-воспитательной работе. Рассмотрят соискателей с высшим профильным образованием, обеспечат полным социальным пакетом. Платить обещают вовремя.





6. Учитель труда. Специалист с высшим педагогическим образованием и опытом работы от года сможет заработать 400 белорусских рублей в месяц. Помимо обучения и воспитания нужно будет блюсти технику безопасности, в том числе, пожарную, иметь творческий подход к работе, обладать пунктуальностью. Обещают официально оформить, обеспечить полным социальным пакетом.



