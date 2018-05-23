Даичи Йошидо выслали из Беларуси. Его провели к аэропорту под стражей миграционной службы, не дав пообщаться с журналистами. Японскому художнику запрещен въезд в Беларусь на 5 лет.





Мать Даичи сказала Свободе , что ее сын очень рад освобождению, а по возвращении в Японию хочет обязательно связаться с белорусскими друзьями.





Даичи Йошидо должен был провести в колонии 4 года 6 месяцев, но был неожиданно освобожден по решению Верховного суда 22 мая. Верховная коллегия ВС изменила приговор, признав его «чрезмерно строгим». Сопроводить Даичи домой в Беларусь прилетели его мать Йоко и брат Сейя Йошидо.





Йоко Йошидо рассказала, что первую информацию об освобождении сына получила от одного из участников фейсбук-группы, которую она создала в поддержку Даичи. Еще несколько дней ушло на то, чтобы официально ее подтвердить. Наконец, на сайте Верховного суда появилось сообщение о принятом решении.





В протесте, не оспаривая виновности осужденного в совершенных преступлениях и правильности квалификации его действий, председатель Верховного суда поставил вопрос о чрезмерной строгости назначенного наказания. В результате приговор Даичы уменьшили до 1 года 9 месяцев и освободили 22 мая 2018 года.





«На это решение повлияли весьма справедливые статьи в СМИ, - говорит Йоко Йошидо. - Мы дважды обращались к президенту Республики Беларусь. Даичи направляли слова поддержки много людей из Беларуси и из других стран. Все эти усилия повлияли на решение».









Напомним, что в феврале 2018 года Верховный суд отказал в ходатайстве о пересмотре приговора в деле Даичи Йошидо и назвал приговор «справедливым». После этого семья художника дважды обращалась к Александру Лукашенко, подробно описывая все детали дела.





«Клянемся своей жизнью», - написали близкие художника в своем первом письме к главе Беларуси, прося обратить внимание на положение Даичи.





Увидеть сына и брата сразу после освобождения семье Йошидо не удалось. Из колонии его забрали сотрудники РУВД г. Витебска и привезли в отдел гражданства и миграции. Сегодня, 23 мая, Даичи Йошидо был доставлен в Национальный аэропорт «Минск».





«Разумеется, когда все это случилось, у меня был шок, - говорит Йоко Йошидо, отвечая на вопрос, не имеют ли они обиды на Беларусь. - Из первых поездок в Беларусь я возвращалась со слезами и сложными чувствами. Но что случилось, то случилось. С каждым приездом у меня все больше здесь появлялось знакомых, которые меня держивали. Некоторые могли со мной поплакать. А сколько было хороших писем в адрес нашего сына ».





Семья Йошидо, пользуясь случаем, чтобы через Радио Свобода выразила благодарность всем, кто повлиял на решение по делу Даичы. А также всем белорусам и иностранцам, которые поддерживали их в нелегкое время.





«Я приезжаю в Беларусь десятый раз, - говорит Йоко Йошидо. - Я много уже чего узнала - и о хорошем в Беларуси, и о том, какие здесь сложности. Мне все это стало близко. Но я знаю, что мои чувства к белорусам, к друзьям никогда не поменяются. Я всегда буду с благодарностью к ним относиться».





15 августа 2016 года Даичы Йошидо вылетел из Киева в Токио с транзитными пересадками в аэропортах Минска и Абу-Даби. Он утверждает, что служба безопасности в аэропорту Киева проверила и сфотографировала все части антикварного оружия, которые находились в его зарегистрированном багаже, и допустила его на рейс. В Минске Даичы Йошидо был задержан, а в апреле 2017-го осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы за незаконный провоз и перемещение через государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия.