Как рассказал kraj.by госавтоинспектор ОГАИ Молодечненского РОВД Сергей Бартош, житель Хожево не имел права управления автомобилем, так как водительское удостоверение не получал.

В результате аварии водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения. С места аварии его доставили в реанимационное отделение Молодечненской ЦРБ. У молодого человека были взяты биосреды на анализ.





21 мая в 17.30, не приходя в сознание, он скончался в реанимации. По факту ДТП проводится проверка.