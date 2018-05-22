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19-летний водитель на Citroёn врезался в жилой дом под Молодечно и умер в реанимации

Авария в деревне Хожево Молодечненского района произошла 20 мая в 21.30.

19-летний водитель Citroёn Xantia ехал по дороге Молодечно - Хожево - Ермаки в направлении деревни Хохлово. Молодой человек не справился с управлением автомобиля и врезался в жилой дом на улице Советской, 88, пишет портал kraj.by.

Как рассказал kraj.by госавтоинспектор ОГАИ Молодечненского РОВД Сергей Бартош, житель Хожево не имел права управления автомобилем, так как водительское удостоверение не получал.


В результате аварии водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения. С места аварии его доставили в реанимационное отделение Молодечненской ЦРБ. У молодого человека были взяты биосреды на анализ.

21 мая в 17.30, не приходя в сознание, он скончался в реанимации. По факту ДТП проводится проверка.

14:16 23/05/2018






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