19-летний водитель на Citroёn врезался в жилой дом под Молодечно и умер в реанимации
Авария в деревне Хожево Молодечненского района произошла 20 мая в 21.30.
19-летний водитель Citroёn Xantia ехал по дороге Молодечно - Хожево - Ермаки в направлении деревни Хохлово. Молодой человек не справился с управлением автомобиля и врезался в жилой дом на улице Советской, 88, пишет портал kraj.by.
Как рассказал kraj.by госавтоинспектор ОГАИ Молодечненского РОВД Сергей Бартош, житель Хожево не имел права управления автомобилем, так как водительское удостоверение не получал.
В результате аварии водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения. С места аварии его доставили в реанимационное отделение Молодечненской ЦРБ. У молодого человека были взяты биосреды на анализ.
21 мая в 17.30, не приходя в сознание, он скончался в реанимации. По факту ДТП проводится проверка.
14:16 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.