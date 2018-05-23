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Мэр Нью-Йорка призвал полицию не арестовывать за курение "травы"

Полицейские уже создали рабочую группу по изучению этого предложения.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал сотрудников полицейского управления города прекратить арестовывать людей за курение марихуаны в общественных местах, а вместо этого вручать им повестки в суд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимного помощника мэрии.


Полицейские уже создали рабочую группу по изучению этого предложения и должны представить свои рекомендации в течение 30 дней.

При этом, как отметили в полиции, возможные изменения политики в отношении курения марихуаны в общественных местах не вступят в силу до конца лета.

Сейчас на Манхэттене за курение каннабиса в общественном месте людей арестовывают, снимают отпечатки пальцев и вручают повестку в суд.

В прошлом году полицейские арестовали за курение или небольшое количество марихуаны 5500 человек.

14:06 23/05/2018






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