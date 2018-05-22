«Уходите в церковь или костел. Таких детей надо изолировать!»

В жодинском торговом центре «Магнит» открылась студия «Томатис» для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Одним людям это дает надежду на реабилитацию и новое качество жизни, а другим — соседство со студией сильно мешает, пишет ex-press.by









С Дианой Аникевич — мамой 12-летнего мальчика с аутизмом Артема — мы познакомились несколько лет назад. Она была куратором для Жодино фотовыставки, моделями которой стали дети с аутизмом. Поводом для новой встречи стало обращение в редакцию жительницы Жодино:





— У нас в Жодино открылась уникальная студия, в которой получают помощь дети с особенностями. Называется студия «Томатис» так же, как и метод, с помощью которого детям и взрослым с самыми разными особенностями помогают в десятках странах уже не один десяток лет. Но не прошло и нескольких недель, как мы поняли, что есть люди, которых раздражают дети-инвалиды, их звуки, крики. Вернее, это только один человек, но уже страшно, что еще не всем понятно: люди с особенностями имеют право жить полноценно. Может быть, Вы напишите об этом?





Оказалось, именно Диана Аникевич открыла развивающую студию «Томатис-Жодино» в ТЦ «Магнит», чтобы помочь своему сыну и детям с особенностями развития. И не только. Однако, все по прядку.





С Дианой и Артемом мы встретились и, прежде всего, узнали о новостях в их жизни.





— Самое приятное: Тема ходит в школу! — рассказывает Диана. — 1 сентября 2017 года мы перешли в школу №6 города Жодино. Тема на линейке подарил учительнице цветы, это было очень красиво. Занимается Тема в отдельном кабинете, по своей программе, у него есть дефектолог и воспитатель (тьютор). Вместе с детьми своего класса он ходит в столовую, на физкультуру, рисование, на музыку и проводит перемены. Мне кажется, у нас многое получается из-за того, что нас очень поддерживают все: дети, которые радуются, когда видят Тему, и приветствуют его: «Дай пять!». Нас очень поддерживают учителя и администрация школы. О том, как Тема живет сейчас, его воспитатель снял ролик.





— Я знаю, усилия не проходят даром. Поэтому все время хочу что-то делать для своего сына, а еще — для тех, кому нужен и интересен наш путь, опыт. Так и получилось, что мы решили открыть студию «Томатис-Жодино», — рассказывает Диана.





— Почему именно «Томатис»?





— «Томатис» — вспомогательный метод, педагогический, не медицинский, действенность которого доказана за много лет его существования. После того как Тема прошел первый курс «Томатиса», уже были видны изменения: он стал спокойнее, стал спать, меньше кричать. У нас ведь были абсолютно бессонные ночи…





Для того, чтобы открыть «Томатис-Жодино», мы прошли обучение, приобрели оборудование, получили все сертификаты, обустроили наше помещение. Деньги на все это мы собирали сами и, конечно, брали в долг. Пока у нас немного клиентов: мы не очень сильно раскручены. И, собственно, наша конечная цель – не заработок. Мы хотим не только сами иметь возможность развиваться, а предоставить ее тем, кто в этом нуждается. Кроме Томатис-терапии в своей работе мы используем метод мозжечковой стимуляции. Со временем намерены добавить и другие методики. Такие как АВА, PECS (система альтернативной коммуникации с помощью обмена карточек).









Благодаря всем нашим усилиям сейчас Тема — человек с особенностями, хорошо знающий, как ему себя вести. Но это все — результат труда, ежедневного и постоянного. И подтверждение: если с ребенком работать, то результат обязательно будет.

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— Диана, сегодня столько позитивных новостей. Но мы уже знаем о неприятных обстоятельствах, с которыми вам пришлось столкнуться.





— «Такие дети не должны быть в месте, куда люди приходят расслабляться!», «Мне помогут, и вы отсюда уйдете!», «Уходите в церковь или костел, таких детей надо изолировать!», «Почему ваши дети так орут? Уходите отсюда!», — мне лично, нашим сотрудникам и даже родителям, которые приходят сюда, уже приходилось это слышать. И все это от одного только человека — нашей соседки по торговому центру. Она ежедневно пытается убедить меня, что наши дети мешают всем, что все в торговом центре, а также в исполкоме настроены против нас. Я, конечно, не верю во все эти слова. И все время надеюсь, что человек просто недостаточно просвещён, и обязательно «прозреет». Люди, которые это слышали, убеждают, что надо писать заявления в милицию, обращаться в суд. Но мне пока не хочется громких дел. Не хочу на это отвлекаться. Хочу просто работать и жить. Тем более, что людей, нас понимающих, очень много. А чтобы нас было меньше слышно нашим соседям, арендодатели даже установили вторую дверь в нашем помещении.





— Хотелось бы знать, кого вы готовы принять в своей студии и как с вами связаться?





— Мы готовы принять всех, кому нужна наша помощь, начиная с детей от 2 лет с различными нарушениями речевого и психоречевого развития, СДВГ, аутизмом, нарушениями памяти и коммуникации, синдромом Дауна, эмоциональными расстройствами. Весь перечень показаний и всю необходимую информацию можно найти на сайте www.tomatis.com Связаться можно по телефону +375 (29) 699-43-49.





— Мне кажется, новость о появлении студии «Томатис – Жодино» и сама по себе интересна. Особенно приятно, что Центр находится недалеко от магистрали, значит, добраться сюда не будет трудно.





— Да, мы надеемся, что так и будет, и думаем развиваться, у нас есть планы. Моральную поддержку наш Центр, наша идея получает у большинства людей, с которыми мы сталкиваемся. Очень приятно, что многие начинают понимать: наши дети – точно такие люди, как все, и «жалость» им не нужна. Ради того, чтобы дети с особенностями могли меняться, чтобы им было легче жить, их надо социализировать, а для этого надо, чтобы они жили в обществе.





— Диана, хотелось бы узнать о том, какими будут ваши с Темой следующие этапы.





— Я думаю и надеюсь, что наш мир становится менее враждебным к нашим детям, а значит, безопасным. Дальше мы будем думать о том, чтобы Тема продолжал учиться. А еще о том, что когда ему будет 18, он должен научиться что-то делать руками, а потом, возможно, зарабатывать для себя… Самое главное — мне надо быть уверенной в том, что, даже когда меня не станет, мой сын останется улыбчивым и счастливым человеком, у которого будут друзья и люди, способные его любить таким, какой он есть.









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Журналист EX-PRESS.BY связался с предпринимательницей ТЦ «Магнит», о недовольстве которой рассказала Диана Аникевич. Ответив на телефонный звонок, наша собеседница прокомментировать ситуацию согласилась, но просила свое имя не предавать огласке.





— Я ничего не имею против детей-инвалидов, против занятий для них. Но мне конкретно мешают их крики. Это говорят и другие люди, работающие в нашем торговом центре, но только не все высказываются. Думаю, что такой центр должен быть там, где он не будет мешать работать другим людям.