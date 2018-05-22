«Стейки и картошка – то, ради чего живут беларусы». Дочка эмигрантов из Минска едва не выиграла кулинарное шоу в США
Около года назад 11-летняя девочка из Миннесоты едва не выиграла популярный в США телеконкурс MasterChef Junior, в котором дети соревнуются в кулинарном искусстве. И эта почти победа стоит внимания – Ариана Фейгина родилась в беларуской семье эмигрантов из Минска, а на конкурсе делала акцент на нашей традиционной кухне.
Последний эпизод шоу был показан только на днях, до этого дети по условиям контракта хранили молчание, пишет belmir.by.
Конкурс
Ариана смогла попасть на MasterChef лишь с третьей попытки – и это был ее последний шанс из-за возраста. После отбора она стала одной из сорока детей, а заявки подавало всего около десяти тысяч человек. В борьбе за звание лучшего юного шеф-повара США дети готовили блюда, вкус и вид которых оценивали трое ведущих – рестораторы Гордон Рэмзи, Джо Бастианич и Кристина Тоси.
Фото: Facebook
Ариану признали лучшей уже в первом испытании – приготовлении стейка «филе миньон».
«Люблю делать стейки. Я из беларуской семьи, и мы едим их с картошкой постоянно. Вообще, это именно то, ради чего живут беларусы».
По ходу конкурса девочка постоянно подчеркивала свое происхождение. Например, в одном из испытаний надо было приготовить блюдо, отражающее семейную историю. Ариана сделала свиную отбивную, фаршированную яблоками, с картофельным пюре и грибами в собственном соку. И еще раз объяснила ведущим:
«Мясо и картофель – это то, что в основном едят в Беларуси. На самом деле, белорусов даже называют «бульбашами», что означает «картофельники».
Во время испытания, в котором дети готовили блюда для гостей реальной свадьбы, юная кулинар стала капитаном одной из команд. Благодаря ее четкому руководству ребятам досталась победа, что отметили и ведущие. Однако на десятом эпизоде конкурса Ариана оступилась: оболочка приготовленного девочкой равиоли с желтком оказалась слишком твердой и не понравилась Джо Бастианичу. Девочка не смогла войти в число девяти оставшихся юных кулинаров. Но это не помешало ей идти дальше – к своей мечте.
Одна из самых влиятельных женщин штата
Целеустремленность и достижения Арианы не могут оставить равнодушным. Еще до телешоу Фейгина начала заниматься благотворительностью и собрала около 200 тысяч долларов для детей, больных раком. Она продавала лимонад, домашнее масло, организовала множество мероприятий, собрала детскую команду по триатлону, которая привлекала деньги, участвуя в соревнованиях.
В 2017 году Ариана вошла в список ста самых активных волонтеров США и получила в Вашингтоне награду и поздравления от многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.
В 13 лет девочка открыла кейтеринговый бизнес – компанию Ariana’s Kitchen. Ее отец бросил свою работу, чтобы помогать дочери.
Недавно Ариана вошла в список самых влиятельных женщин-лидеров штата и появилась на обложке журнала Minnesota Business вместе с известной в США писательницей и спикером Нэнси Даль.
13:34 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.