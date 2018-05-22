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«Стейки и картошка – то, ради чего живут беларусы». Дочка эмигрантов из Минска едва не выиграла кулинарное шоу в США

Около года назад 11-летняя девочка из Миннесоты едва не выиграла популярный в США телеконкурс MasterChef Junior, в котором дети соревнуются в кулинарном искусстве. И эта почти победа стоит внимания – Ариана Фейгина родилась в беларуской семье эмигрантов из Минска, а на конкурсе делала акцент на нашей традиционной кухне.

«Стейки и картошка – то, ради чего живут беларусы». Дочка эмигрантов из Минска едва не выиграла кулинарное шоу в США
Последний эпизод шоу был показан только на днях, до этого дети по условиям контракта хранили молчание, пишет belmir.by.

Конкурс

Ариана смогла попасть на MasterChef лишь с третьей попытки – и это был ее последний шанс из-за возраста. После отбора она стала одной из сорока детей, а заявки подавало всего около десяти тысяч человек. В борьбе за звание лучшего юного шеф-повара США дети готовили блюда, вкус и вид которых оценивали трое ведущих – рестораторы Гордон Рэмзи, Джо Бастианич и Кристина Тоси. 

Фото: Facebook

Ариану признали лучшей уже в первом испытании – приготовлении стейка «филе миньон».

«Люблю делать стейки. Я из беларуской семьи, и мы едим их с картошкой постоянно. Вообще, это именно то, ради чего живут беларусы».

По ходу конкурса девочка постоянно подчеркивала свое происхождение. Например, в одном из испытаний надо было приготовить блюдо, отражающее семейную историю. Ариана сделала свиную отбивную, фаршированную яблоками, с картофельным пюре и грибами в собственном соку. И еще раз объяснила ведущим:

«Мясо и картофель – это то, что в основном едят в Беларуси. На самом деле, белорусов даже называют «бульбашами», что означает «картофельники».

Во время испытания, в котором дети готовили блюда для гостей реальной свадьбы, юная кулинар стала капитаном одной из команд. Благодаря ее четкому руководству ребятам досталась победа, что отметили и ведущие. Однако на десятом эпизоде конкурса Ариана оступилась: оболочка приготовленного девочкой равиоли с желтком оказалась слишком твердой и не понравилась Джо Бастианичу. Девочка не смогла войти в число девяти оставшихся юных кулинаров. Но это не помешало ей идти дальше – к своей мечте. 


Одна из самых влиятельных женщин штата

Целеустремленность и достижения Арианы не могут оставить равнодушным. Еще до телешоу Фейгина начала заниматься благотворительностью и собрала около 200 тысяч долларов для детей, больных раком. Она продавала лимонад, домашнее масло, организовала множество мероприятий, собрала детскую команду по триатлону, которая привлекала деньги, участвуя в соревнованиях.

В 2017 году Ариана вошла в список ста самых активных волонтеров США и получила в Вашингтоне награду и поздравления от многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.

В 13 лет девочка открыла кейтеринговый бизнес – компанию Ariana’s Kitchen. Ее отец бросил свою работу, чтобы помогать дочери.

Недавно Ариана вошла в список самых влиятельных женщин-лидеров штата и появилась на обложке журнала Minnesota Business вместе с известной в США писательницей и спикером Нэнси Даль.


 

13:34 23/05/2018






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