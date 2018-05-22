Последний эпизод шоу был показан только на днях, до этого дети по условиям контракта хранили молчание, пишет belmir.by





Конкурс





Ариана смогла попасть на MasterChef лишь с третьей попытки – и это был ее последний шанс из-за возраста. После отбора она стала одной из сорока детей, а заявки подавало всего около десяти тысяч человек. В борьбе за звание лучшего юного шеф-повара США дети готовили блюда, вкус и вид которых оценивали трое ведущих – рестораторы Гордон Рэмзи, Джо Бастианич и Кристина Тоси.





Фото: Facebook





Ариану признали лучшей уже в первом испытании – приготовлении стейка «филе миньон».





«Люблю делать стейки. Я из беларуской семьи, и мы едим их с картошкой постоянно. Вообще, это именно то, ради чего живут беларусы».





По ходу конкурса девочка постоянно подчеркивала свое происхождение. Например, в одном из испытаний надо было приготовить блюдо, отражающее семейную историю. Ариана сделала свиную отбивную, фаршированную яблоками, с картофельным пюре и грибами в собственном соку. И еще раз объяснила ведущим:





«Мясо и картофель – это то, что в основном едят в Беларуси. На самом деле, белорусов даже называют «бульбашами», что означает «картофельники».





Во время испытания, в котором дети готовили блюда для гостей реальной свадьбы, юная кулинар стала капитаном одной из команд. Благодаря ее четкому руководству ребятам досталась победа, что отметили и ведущие. Однако на десятом эпизоде конкурса Ариана оступилась: оболочка приготовленного девочкой равиоли с желтком оказалась слишком твердой и не понравилась Джо Бастианичу. Девочка не смогла войти в число девяти оставшихся юных кулинаров. Но это не помешало ей идти дальше – к своей мечте.









Одна из самых влиятельных женщин штата





Целеустремленность и достижения Арианы не могут оставить равнодушным. Еще до телешоу Фейгина начала заниматься благотворительностью и собрала около 200 тысяч долларов для детей, больных раком. Она продавала лимонад, домашнее масло, организовала множество мероприятий, собрала детскую команду по триатлону, которая привлекала деньги, участвуя в соревнованиях.





В 2017 году Ариана вошла в список ста самых активных волонтеров США и получила в Вашингтоне награду и поздравления от многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.





В 13 лет девочка открыла кейтеринговый бизнес – компанию Ariana’s Kitchen. Ее отец бросил свою работу, чтобы помогать дочери.





Недавно Ариана вошла в список самых влиятельных женщин-лидеров штата и появилась на обложке журнала Minnesota Business вместе с известной в США писательницей и спикером Нэнси Даль.







