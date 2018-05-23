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Белорус в России отметил 8 марта на срок от 6 до 15 лет

В Мордовии по обвинению в убийстве перед судом предстанет 59-летний гражданин Беларуси.

Темниковским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего белоруса, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что вечером 8 марта 2018 года обвиняемый нанес один удар ножом в область грудной клетки 25-летнему мужчине, который от полученного ранения скончался на месте.  Убийство произошло в квартире, которую мужчины арендовали на время работы.  Обвиняемый и его жертва вместе пьянствовали. В какой-то момент из-за малозначительного повода мужчины поссорились. В порыве гнева старший участник попойки ударил более молодого ножом. После этого белорус связался с предпринимателем, у которого он и убитый им парень работали, и сообщил ему о происшедшем. Затем он разломал нож на две части, бросил его в печь и спрятался в соседнем доме, где его и задержали полицейские.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением направлено в суд. Белорусу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет. 
"Белорусский партизан"
13:38 23/05/2018






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