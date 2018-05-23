Погоня за мотоциклистом в Гродно: на водителя составили 8 протоколов
Восемь протоколов составили на попытавшегося скрыться мотоциклиста.
Не имеющий права управления парень вез пассажира в мотошлеме. Сам ехал без него и на улице Мясницкой не остановился наряду ДПС. Когда понял, что уйти от преследования не удастся, съехал с проезжей части. При движении по траве «Иж» опрокинулся и горе-водителя задержали, сообщили в ГАИ Гродно.
13:05 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.