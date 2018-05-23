В Германии поссорились белорусские дальнобойщики — закончилось сожжением фуры
Все произошло на парковке небольшого немецкого города Шведт. Между несколькими водителями из Беларуси произошел конфликт, пишут местные СМИ.
Мужчин схватил топор и начал бить по машине коллег. Те сбежали. Впоследствии он, предположительно, поджег машину.
39-летнего мужчину задержали и поместили под стражу. Выяснилось, что во время ссоры мужчина был пьян, пишет "Наша Нива".
12:41 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.