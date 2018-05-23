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В Германии поссорились белорусские дальнобойщики — закончилось сожжением фуры

Все произошло на парковке небольшого немецкого города Шведт. Между несколькими водителями из Беларуси произошел конфликт, пишут местные СМИ.

Мужчин схватил топор и начал бить по машине коллег. Те сбежали. Впоследствии он, предположительно, поджег машину.


39-летнего мужчину задержали и поместили под стражу. Выяснилось, что во время ссоры мужчина был пьян, пишет "Наша Нива".

12:41 23/05/2018






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