Академия управления при президенте может получить особый статус
Об этом сообщила руководитель Администрации президента Наталья Качанова.
Она представляла коллективу этого вуза нового ректора, которым накануне был назначен Геннадий Пальчик. По словам Кочановой, Александр Лукашенко поставил задачу, чтобы Академия управления стала "самым главным вузом".
"Мы уже думаем о том, что у этого учебного заведения должен быть особый статус. Мы докладывали главе государства, и он согласился с нами", — цитирует слова Натальи Кочановой БЕЛТА.
Планируется, что Лукашенко будет два раза в год приезжать в Академию управления и встречаться с преподавателями и студентами. О том, что в этом вузе нужны изменения, глава государства заявлял ещё в начале прошлого года. Об этом он говорил и во вторник во время назначения нового ректора.
Качанова анонсировала пересмотр программ. По её словам, в Академии управления будут работать лучшие педагоги в стране.
12:00 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.