Академия управления при президенте может получить особый статус

Она представляла коллективу этого вуза нового ректора, которым накануне был назначен Геннадий Пальчик. По словам Кочановой, Александр Лукашенко поставил задачу, чтобы Академия управления стала "самым главным вузом".





"Мы уже думаем о том, что у этого учебного заведения должен быть особый статус. Мы докладывали главе государства, и он согласился с нами", — цитирует слова Натальи Кочановой БЕЛТА.









Планируется, что Лукашенко будет два раза в год приезжать в Академию управления и встречаться с преподавателями и студентами. О том, что в этом вузе нужны изменения, глава государства заявлял ещё в начале прошлого года. Об этом он говорил и во вторник во время назначения нового ректора.





Качанова анонсировала пересмотр программ. По её словам, в Академии управления будут работать лучшие педагоги в стране.