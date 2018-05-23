Может, и нам так… Необычный судебный процесс в Нью-Йорке
Родители из Нью-Йорка Марк и Кристина Ротондо подали в суд на 30-летнего сына Мишеля Ротондо, который отказывается выехать из родительского дома.
Как передает ВВС, в документах, представленных в суд, отмечено, что Мишель не участвует в расходах на содержание дома, не платит арендную плату, не помогает по хозяйству и игнорирует требования родителей начать жить самостоятельно.
Несмотря на неоднократные предписания суда о выселении, Мишель Ротондо все еще отказывается выезжать из отцовского дома.
11:42 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.