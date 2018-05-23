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Может, и нам так… Необычный судебный процесс в Нью-Йорке

Родители из Нью-Йорка Марк и Кристина Ротондо подали в суд на 30-летнего сына Мишеля Ротондо, который отказывается выехать из родительского дома.

Как передает ВВС, в документах, представленных в суд, отмечено, что Мишель не участвует в расходах на содержание дома, не платит арендную плату, не помогает по хозяйству и игнорирует требования родителей начать жить самостоятельно.

Несмотря на неоднократные предписания суда о выселении, Мишель Ротондо все еще отказывается выезжать из отцовского дома.
11:42 23/05/2018






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