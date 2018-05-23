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Скончался американский писатель Филип Рот

Американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот скончался в возрасте 85 лет, сообщила газета New York Times со ссылкой на друга писателя.

По информации издания, Рот умер во вторник, 22 мая. Писатель жил в Нью-Йорке и Коннектикуте.

​Наиболее известные произведения Филипа Рота — роман "Случай портного", опубликованный в 1969 году, и повесть "Американская пастораль". Последняя была экранизирована в 2016 году режиссером Юэном МакГрегором. За эту повесть Рот был удостоен Пулитцеровской премии 1998-го. В 2011 году ему вручили Международную Букеровскую премию.

​Всего на протяжении карьеры писатель издал более 30 романов, последний из них вышел в 2009 году. Филип Рот неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее.

10:44 23/05/2018






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