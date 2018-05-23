Назван напиток, который вредит печени сильнее водки

Самый существенный вред организму человека наносят энергетические напитки, содержащие большое количество кофеина, рассказал журналистам врач, кандидат медицинских наук Анатолий Печинка.





— Такие напитки вызывают истощение энергетических запасов в клетках органов и тканей, раздражают органы пищеварения, выжимают из организма всю возможную энергию. Энергетические напитки оказывают более агрессивное влияние на внутренние органы, чем крепкая водка, — констатировал медработник.





Печинка отметил, что любителям подобных напитков грозит возможное развитие серьезных заболеваний пищеварительной системы, сердца. Кроме того, энергетики негативно воздействуют на психическое здоровье. Но главный урон от употребления подобных напитков несет печень.







