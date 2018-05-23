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И это не в кино: бывший гендиректор "Беларусьфильма" подозревается в злоупотреблении полномочиями

Бывший гендиректор "Беларусьфильма" подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщили БЕЛТА в МВД.

И это не в кино: бывший гендиректор "Беларусьфильма" подозревается в злоупотреблении полномочиями
"По результатам совместной проверки главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД и Генеральной прокуратуры в отношении бывшего гендиректора РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм" возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями (ч.3 ст.424 УК) при использовании бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на производство полнометражного игрового фильма "С 8 Марта, мужчины!", - проинформировали в МВД.

С этим фильмом уже случился скандал.

6 марта 2014 года фильм был запланирован к прокату в Минске. Однако этого не случилось, так как картину предложили доделать, поскольку в титрах «Беларусьфильма» не оказалось. Производителем значилась только российская продюссерская компания «Москит». 

Сейчас выяснилось, что договор на совместное производство и использование фильма "С 8 Марта, мужчины!" на общую сумму почти Br3 млн был заключен в 2012 году между Министерством культуры и киностудией "Беларусьфильм". Обладателем исключительного права на фильм и иных имущественных прав выступило Минкультуры, которое затратило из бюджета на производство фильма более Br1 млн, киностудия выделила собственных средств почти Br1 млн. 

"В свою очередь в апреле 2013 года гендиректор "Беларусьфильма" от лица киностудии заключил договор на производство фильма с российской компанией ООО "Москит", которой было инвестировано в создание фильма более Br1 млн, - рассказали в МВД. - Впоследствии руководитель киностудии, злоупотребляя служебными полномочиями, умышленно заключил в октябре 2013 года договор с третьим лицом (тоже российский субъект хозяйствования) на кинотеатральный показ указанного фильма по всему миру, а в январе 2014 года подписал дополнительное соглашение о передаче им исключительного права на фильм". При этом он знал, что правообладателем фильма "С 8 Марта, мужчины!" на тот момент являлось Министерство культуры Беларуси и только с июля 2014 года после подписания акта приемки фильма киностудия получит безвозмездно исключительное право на него, с обязательным условием о направлении прибыли от использования фильма на развитие фильмопроизводства с последующим предоставлением ежегодных отчетов в Министерство культуры. 

"Таким образом он, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, своими действиями причинил существенный вред государственным и общественным интересам, который выразился в утрате министерством и киностудией прав на самостоятельное использование фильма на территории всех стран мира. Также не получена прибыль от коммерческого использования фильма, ухудшилось экономическое положение киностудии, подорвана ее деловая репутация", - подчеркнули в МВД. 

Как отметили в ведомстве, согласно информации из интернет-источников, российская сторона получила почти $3 млн от использования фильма "С 8 Марта, мужчины!", вложив в его создание $500 тыс. А Министерство культуры Беларуси и киностудия, затратив на создание фильма $1 млн, прибыли от использования фильма не получили, более того, лишены такого права в течение ближайшей перспективы. В настоящее время предприятия-резиденты Беларуси государственной формы собственности вынуждены выкупать право проката указанного фильма на территории страны у иностранных юридических лиц, которым ООО "Москит" за вознаграждение доверило реализацию проката.

Кстати, сюжет фильма простой: после того как у блондинки Анны Беркутовой рушится жизнь (ее бросает жених и на работе начинаются проблемы), девушка начинает слышать мысли мужчин. Эта способность сначала доводит ее до отчаяния, а затем открывает широкие возможности… В фильме снялись российские актеры Вера Алентова, Максим Виторган, Михаил Башкатов.







"Белорусский партизан"
09:43 23/05/2018






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