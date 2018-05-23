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Вспышка смертельного вируса в Индии

В Индии отмечена вспышка смертельного вируса Нипах.

Как передает ВВС, власти Индии утверждают, что в штате Керала на юго-западе страны девять человек погибли, заразившись вирусом Нипах. 

От этого крайне опасного вируса, чрезвычайно беспокоящего ВОЗ, нет вакцин, 70% заболевших умирают.

Анализы подтвердили Нипах у троих погибших, другие шесть образцов пока проверяют.

Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде.

Вирус Нипах (NIV) возглавляет список из 10 самых опасных инфекционных заболеваний, вспышки которых Всемирная организация здравоохранения считает наиболее вероятными.
09:40 23/05/2018






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