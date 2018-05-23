Вспышка смертельного вируса в Индии
В Индии отмечена вспышка смертельного вируса Нипах.
Как передает ВВС, власти Индии утверждают, что в штате Керала на юго-западе страны девять человек погибли, заразившись вирусом Нипах.
От этого крайне опасного вируса, чрезвычайно беспокоящего ВОЗ, нет вакцин, 70% заболевших умирают.
Анализы подтвердили Нипах у троих погибших, другие шесть образцов пока проверяют.
Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде.
Вирус Нипах (NIV) возглавляет список из 10 самых опасных инфекционных заболеваний, вспышки которых Всемирная организация здравоохранения считает наиболее вероятными.
09:40 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.