Вспышка смертельного вируса в Индии

Как передает ВВС, власти Индии утверждают, что в штате Керала на юго-западе страны девять человек погибли, заразившись вирусом Нипах.





От этого крайне опасного вируса, чрезвычайно беспокоящего ВОЗ, нет вакцин, 70% заболевших умирают.





Анализы подтвердили Нипах у троих погибших, другие шесть образцов пока проверяют.





Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде.





Вирус Нипах (NIV) возглавляет список из 10 самых опасных инфекционных заболеваний, вспышки которых Всемирная организация здравоохранения считает наиболее вероятными.