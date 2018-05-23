Как фестиваль в Гомеле вызвал новый всплеск цыганофобии





В Гомеле живет самая многочисленная в Беларуси, насчитывающая более трех тысяч человек, диаспора цыганской этнической группы рома. Всего в настоящее время в стране проживает более 60 тысяч цыган, треть из них - в Гомельской области. 12 мая в Гомеле впервые в Беларуси прошел фестиваль цыганской культуры. Неожиданно обычный журналистский материал об этом празднике вызвал острую полемику в социальных сетях и стал индикатором ксенофобских настроений местных жителей.



От толерантности до цыганофобии

Публикацию в блоге известной гомельской журналистки Ларисы Щиряковой, посвященную цыганскому празднику, перепечатал ряд местных интернет-ресурсов. В том числе и известный в Беларуси информационный портал "Сильные новости", с комментариев на котором и начался скандал. Репортаж содержал минимум текста и много фотографий: народные костюмы, танцы, традиционные цыганские блюда и старинные предметы быта.





Но буквально через сутки, вспоминает Лариса Щирякова, она была шокирована дискуссией, развернувшейся вокруг ее материала в одной из соцсетей. Читатели оставили более полусотни комментариев, половина из которых содержала откровенно расистские, ксенофобские, унижающие человеческое достоинство высказывания. Даже когда появились реакции правозащитников, отмечает журналистка, редакторы сайта не посчитали нужным убрать скандальные высказывания - они доступны и теперь.

Гомельский координатор правозащитного центра "Весна" Андрей Стрижак считает, что первый в стране фестиваль цыганской культуры впервые вскрыл существующую проблему ксенофобии в белорусском обществе. "Ведь принято считать, - говорит он, - что белорусы очень толерантный народ, но лишь позволили ромской диаспоре выйти на улицу и показать себя, как тут же началась травля".

Надежда на новый Уголовный кодекс

"Понятно, что перепалка в соцсети носит публичный характер, - продолжает Стрижак, - и очевидно, что кроме языка вражды, там присутствуют и разжигание межнациональной розни, и оскорбление социальных групп". Этот случай отмечен в мониторинге "Весны" и опубликован на сайте правозащитников, а значит, местные власти обо всем осведомлены. Но при этом никакой реакции и с их стороны нет.









Чтобы привлечь кого-то к ответственности, поясняет правозащитник, нужна работа юриста, а старшее поколение диаспоры цыган не понимает, что делать в такой ситуации. Правозащитники, признается Андрей Стрижак, возлагают надежды на анонсированные белорусскими властями изменения в Уголовный кодекс. В новой редакции будет предусмотрена ответственность за нарушение закона с использованием сети интернет, что заставит милицию реагировать в таких случаях. Но сегодня этой нормы нет.

Это не первый подобный скандал в Гомеле. Четыре года назад, напоминает правозащитница из Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) Мария Климович, проведя мониторинг местных СМИ, активисты БХК стали опротестовывать публичные предупреждения милиции о преступном образе жизни цыган. В результате переписки с чиновниками, говорит Климович, некоторых изменений удалось добиться, но не тех, что хотели: "Сейчас милиция в сводке происшествий указывает не только национальность ромов, но и "славянскую внешность" других правонарушителей - якобы это уравнивает всех в правах".

Отношение к цыганам в Гомеле

Тем не менее, считается, что именно в Гомеле наиболее развита деятельность, направленная на социализацию представителей этого нацменьшинства. Так, фестиваль цыганской культуры, рассказывает директор общественного объединения "Социальные проекты" Нина Кекух, проходил во второй день более масштабного мероприятия. В Гомеле состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвященная социализации цыган, которая стала итогом проекта "Образование рома - новый взгляд в будущее", реализованного при поддержке немецкой гуманитарной организации "Хлеб для мира" (Brot für die Welt).

По мнению Нины Кекух, на самом деле ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. По ее словам, государство обеспечило доступ к образованию для детей из цыганских семей, а у молодых родителей, на которых и был ориентирован проект, уже есть понимание ценности его получения. Проблемой остается лишь то, что дети дома говорят только на родном языке, из-за чего в школе не всегда понимают учителей, поэтому начинают отставать в учебе и перестают в нее ходить.





Для пилотного проекта были выбраны две гомельские школы, которые не только обучали детей из семей рома по специальной программе, но и вовлекали в процесс адаптации их родителей. В новом учебном году ожидается, что этот опыт будет внедрен еще в трех учебных заведениях. Эта работа стала возможна благодаря помощи цыганской общественной организации "Романо дром", которая выступила посредником и обеспечила доступ к достаточно закрытому сообществ рома.



Руководитель "Романо дром" Ольга Нечаева также отмечает позитивные изменения. Наиболее важной проблемой она считает легализацию документов для представителей этой этнической группы. Благодаря поддержке управления по гражданству и миграции уже более сотни цыган смогли получить паспорта и восстановили другие документы.

Между тем, по словам журналиста и блогера Ларисы Щиряковой, не нужно обольщаться, цыганофобия - это не региональное явление, вся Беларусь нетерпимо относится к цыганам, но в других городах представителей этого этнического меньшинства не так много.