Radio Svaboda svaboda.org

Врач: пострадавших при взрыве на заводе под Минском ждет пересадка кожи и длительное лечение

Двое из четырех раненых, доставленных с места происшествия на заводе в Минском районе, остаются в отделении ожоговой реанимации. Состояние двух других пациентов не вызывает опасений, и уже сегодня с ними смогут пообщаться следователи.