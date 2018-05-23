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Врач: пострадавших при взрыве на заводе под Минском ждет пересадка кожи и длительное лечение

Двое из четырех раненых, доставленных с места происшествия на заводе в Минском районе, остаются в отделении ожоговой реанимации. Состояние двух других пациентов не вызывает опасений, и уже сегодня с ними смогут пообщаться следователи.

Несмотря на сочетанные травмы, пострадавшим удалось избежать отравления парами ядовитых веществ, а также контузии.

– У одного из пациентов ожоги обширные и глубокие. На нем горела одежда. Ему потребуется длительное лечение. Площадь ожога — порядка 55% тела. Шансы на поправку высокие, хотя это займет определенные сроки. Потребуется пересадка кожи и интенсивная терапия, — рассказал корреспонденту МЛЫН.BY заместитель главного врача по хирургии Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Шиманский. – Что касается пациента с сочетанной травмой, то у него ушиб мягких тканей (насколько я знаю, его задело каким-то из элементов конструкции). А также легкая черепно-мозговая травма, от которой вполне можно излечиться за 7 дней.

Напомним, взрыв в административно-производственном здании в деревне Королев Стан в Минском районе произошел утром 22 мая. Предварительно установлено: источником детонации стала цистерна с легковоспламеняющейся жидкостью (очевидцы рассказывают, что взорвалась 60-тонная емкость с ацетоном) на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик. Взрывной волной разрушены перекрытия химического предприятия. Окончательный ущерб еще предстоит оценить, но разрушения масштабные.

08:27 23/05/2018






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