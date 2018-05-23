Жители Золотой Горки пока что отстояли район от уплотнения

Жители Золотой Горки смогли – многоквартирного дома на Гикало, 22 не будет, пишет TUT.BY . Сейчас там двухэтажное общежитие, которое находится в постоянном пользовании «Амкодора». На его месте компания собиралась начать стройку высотки и парковки, вот только проект возмутил местных жителей. Даже тех, кто живет в ближайшей новостройке по Платонова, 33. Люди были уверены, что уплотнение квартала многоквартирным домом отрицательно скажется на качестве их жизни.









Кроме простой уверенности оказалось, что в проекте детальной планировки есть нарушения: «В ПДП за 2016 год новый жилой дом по Гикало, 22а отсутствует. Там лишь предусмотрено сохранение общежития с модернизацией внешнего облика, — рассказала активистка Екатерина. — Если вдруг на месте этого общежития в ПДП появляется жилой дом, то вся территория должна быть пересчитана на наличие мест в детских садах, поликлиниках, а также на озелененность. Этого никто не делал».







