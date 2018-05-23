Жители Золотой Горки пока что отстояли район от уплотнения
В то время как какие-то минчане понуро отдают не то что свои дворы под стройки, не видя никаких выходов, другие пытаются бороться.
Жители Золотой Горки смогли – многоквартирного дома на Гикало, 22 не будет, пишет TUT.BY. Сейчас там двухэтажное общежитие, которое находится в постоянном пользовании «Амкодора». На его месте компания собиралась начать стройку высотки и парковки, вот только проект возмутил местных жителей. Даже тех, кто живет в ближайшей новостройке по Платонова, 33. Люди были уверены, что уплотнение квартала многоквартирным домом отрицательно скажется на качестве их жизни.
Кроме простой уверенности оказалось, что в проекте детальной планировки есть нарушения: «В ПДП за 2016 год новый жилой дом по Гикало, 22а отсутствует. Там лишь предусмотрено сохранение общежития с модернизацией внешнего облика, — рассказала активистка Екатерина. — Если вдруг на месте этого общежития в ПДП появляется жилой дом, то вся территория должна быть пересчитана на наличие мест в детских садах, поликлиниках, а также на озелененность. Этого никто не делал».
Жители собрали более 400 подписей против того, чтобы «Амкодор» строил дом на месте общежития. За время общественного обсуждения (с 11 апреля по 5 мая) от местных жителей поступило четыре коллективных обращения, пять электронных обращений, одно письменное обращение, четыре письменных обращения (в журнале регистрации замечаний и предложений) властям.
Пока что дома не будет. Это бой выигран: архитектурно-градостроительный совет рекомендовал проектной организации (ООО «ТивалиПарк») «выполнить на высоком профессиональном уровне архитектурно-планировочную концепцию с учетом размещения и влияния объекта на существующую застройку, с соблюдением нормативного количества парковочных мест, инсоляции, технико-экономических показателей по застройке». Однако заказчику – «Амкодор» — управляющая компания холдинга» – сказали обратиться повторно после . Судя по всему, история еще не закончилась.
08:31 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.