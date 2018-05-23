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Брестские таможенники задержали на границе более 39 тысяч банок пива

Более 39 тысяч банок немецкого пенного напитка «Paulaner» обнаружили брестские таможенники в РПТО «Козловичи». Фура «Вольво» с грузом пива ехала из Германии в Россию. По документам машина везла именно пиво, но «рентген» стационарного ИДК заставил усомниться в его количестве.

И действительно, при более тщательной проверке выяснилось, что в полуприцепе перебор. Часть незадекларированного товара не была указана вовсе, а часть банок перемещалась под видом другого наименования. По предварительной оценке общая стоимость незаконно ввозимого алкоголя составляет более 32 тысяч белорусских рублей.

Брестской таможней по данному факту начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РБ. Санкции данной статьи предусматривают штраф до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения, пишет "Вечерний Брест".

08:25 23/05/2018






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