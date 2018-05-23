Брестские таможенники задержали на границе более 39 тысяч банок пива

И действительно, при более тщательной проверке выяснилось, что в полуприцепе перебор. Часть незадекларированного товара не была указана вовсе, а часть банок перемещалась под видом другого наименования. По предварительной оценке общая стоимость незаконно ввозимого алкоголя составляет более 32 тысяч белорусских рублей.



