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Игорь Шуневич поддержал идею глобальной системы видеонаблюдения в Беларуси

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич положительно оценил работы систем видеомониторинга в разных странах, и отметил, частично данная система используется и уже оправдала себя и в Беларуси.

"Наша система находится в стадии реализации, это процесс небыстрый, требующий определенных затрат. Частично система уже работает. Ведется организация общего контроля, покупка так называемого железа, поиск инвестиционных проектов", - отметил он в интервью телеканалу "Беларусь-1".

По словам И.Шуневича, в Беларуси "в рамках исполнения общего замысла" видеокамерами оснащены несколько десятков тысяч объектов.

В то же время, руководитель МВД обратил внимание на тот факт, что система видеомониторинга положительно себя зарекомендовала во многих странах, а в Беларуси свою эффективность доказала во время чемпионата мира по хоккею.


"Все преступления тогда на спортивных мероприятиях, их было не много, были раскрыты с помощью видеомониторинга", - пояснил он.

"В целом же глобальная система видеомониторинга позволит на порядок повысить уровень безопасности в нашем государстве, не только по линии МВД, но и МЧС, Минздрава и т.д.", - отметил И.Шуневич.

08:19 23/05/2018






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