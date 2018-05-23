Игорь Шуневич поддержал идею глобальной системы видеонаблюдения в Беларуси
Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич положительно оценил работы систем видеомониторинга в разных странах, и отметил, частично данная система используется и уже оправдала себя и в Беларуси.
"Наша система находится в стадии реализации, это процесс небыстрый, требующий определенных затрат. Частично система уже работает. Ведется организация общего контроля, покупка так называемого железа, поиск инвестиционных проектов", - отметил он в интервью телеканалу "Беларусь-1".
По словам И.Шуневича, в Беларуси "в рамках исполнения общего замысла" видеокамерами оснащены несколько десятков тысяч объектов.
В то же время, руководитель МВД обратил внимание на тот факт, что система видеомониторинга положительно себя зарекомендовала во многих странах, а в Беларуси свою эффективность доказала во время чемпионата мира по хоккею.
"Все преступления тогда на спортивных мероприятиях, их было не много, были раскрыты с помощью видеомониторинга", - пояснил он.
"В целом же глобальная система видеомониторинга позволит на порядок повысить уровень безопасности в нашем государстве, не только по линии МВД, но и МЧС, Минздрава и т.д.", - отметил И.Шуневич.
08:19 23/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.