"Наша система находится в стадии реализации, это процесс небыстрый, требующий определенных затрат. Частично система уже работает. Ведется организация общего контроля, покупка так называемого железа, поиск инвестиционных проектов", - отметил он в интервью телеканалу "Беларусь-1".





По словам И.Шуневича, в Беларуси "в рамках исполнения общего замысла" видеокамерами оснащены несколько десятков тысяч объектов.





В то же время, руководитель МВД обратил внимание на тот факт, что система видеомониторинга положительно себя зарекомендовала во многих странах, а в Беларуси свою эффективность доказала во время чемпионата мира по хоккею.









"Все преступления тогда на спортивных мероприятиях, их было не много, были раскрыты с помощью видеомониторинга", - пояснил он.





"В целом же глобальная система видеомониторинга позволит на порядок повысить уровень безопасности в нашем государстве, не только по линии МВД, но и МЧС, Минздрава и т.д.", - отметил И.Шуневич.