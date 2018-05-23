Пять нелепых памятников в Витебске. Даже тем, кто просто проезжал через город!
Витебск переживает настоящий бум на новые памятники. Некоторые из них вызывают удивление или даже споры. Belsat.eu собрал пять самых удивительных скульптур, которые появились или скоро появятся в городе.
Памятник Александру Пушкину
Установлен в далеком 1989 году, но и сейчас, пожалуй, самый противоречивый в городе. Каким же образом знаменитый российский поэт связан с самым северным областным центром Беларуси? Ответ на этот вопрос находится рядом с самим памятником.
Оказывается, Пушкин целых два раза проезжал через город – в 1820 и 1824 гг.
Памятник Алексию ІІ
Следующий памятник также установлен человеку, который любил проезжать через город. Как ни странно – тоже россиянину. Один из таких визитов запомнился частичным перекрытием трассы Полоцк-Витебск.
Долгое время готовый памятник стоял во дворе Витебской епархии, пока заинтересованные лица не получили разрешение на установку рядом с Успенским собором. Был открыт 7 апреля 2013 года.
Памятник Невскому – «Александр Невский со своей семьей»
Российский князь прославился тем, что в свое время женился на Витебской княжне Александре. И на этом все. Стоит ли такая причина того, чтобы установить памятник, – решайте сами.
Памятник запомнился и тем, что вызвал горячие споры среди историков и жителей города. Как результат, памятник все-таки возник в 2016 году, хотя сама идея появилась еще в 2009.
Памятник княгине Ольге
Фото – Сергей Серебро/Народные новости Витебска
Согласно первоначальному проекту памятника, Ольга должна была плыть на лодке с тремя воинами. Позади нее сидят три воина. Во время рассмотрения проекта художественным советом Минкульта чиновники заметили, что в таком виде монумент практически полностью копирует киевский памятник Лыбеди и ее братьям Кию, Щеку и Хориву. В результате Ольге пришлось пересесть в центр ладьи.
Об идее установить памятник княгине Ольге горожане узнали в 2009 году. Долгое время затея не реализовывалась из-за отсутствия денег, а когда деньги нашли – опять начались споры. Жители города даже организовали сбо подписей под петицией против памятника Ольге. Однако недавно пришел ответ на петицию из Витебского горисполкома – памятнику быть.
Кажется, знаковой личности для Витебска по легенде приглянулись холмы возле впадения Витьбы в Западную Двину, и она решила пост ить на этом месте город. Легенда красивая, но история совсем другая: княгиня умерла в 969-м году, а Витебск впервые упоминается только в 974-м. Историки опровергают «сказку» – Ольга не могла основать город после своей смерти.
Памятник Федору Махнову
Скульптура витебского богатыря высотой 320 сантиметров появится в Витебске накануне Дня города. Стоимость новой туристической точки – 74776 рублей 88 копеек. Отмечается, что деньги на памятник были заработаны на городских субботниках.
Еще в 2012 году стало известно о планах установить памятник Федору Махнову как самому высокому человеку в мире – по историческим данным, его рост составлял 285 сантиметров.
Установить памятник собирались на железнодорожной станции Старое Село, рядом с которой когда-то размещался хутор Костюки, где Махнов родился.
Виктор Старовойтов/ТП, belsat.eu
07:53 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.