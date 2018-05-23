Памятник Александру Пушкину









Установлен в далеком 1989 году, но и сейчас, пожалуй, самый противоречивый в городе. Каким же образом знаменитый российский поэт связан с самым северным областным центром Беларуси? Ответ на этот вопрос находится рядом с самим памятником.





Оказывается, Пушкин целых два раза проезжал через город – в 1820 и 1824 гг.





Памятник Алексию ІІ









Следующий памятник также установлен человеку, который любил проезжать через город. Как ни странно – тоже россиянину. Один из таких визитов запомнился частичным перекрытием трассы Полоцк-Витебск.





Долгое время готовый памятник стоял во дворе Витебской епархии, пока заинтересованные лица не получили разрешение на установку рядом с Успенским собором. Был открыт 7 апреля 2013 года.





Памятник Невскому – «Александр Невский со своей семьей»









Российский князь прославился тем, что в свое время женился на Витебской княжне Александре. И на этом все. Стоит ли такая причина того, чтобы установить памятник, – решайте сами.





Памятник запомнился и тем, что вызвал горячие споры среди историков и жителей города. Как результат, памятник все-таки возник в 2016 году, хотя сама идея появилась еще в 2009.





Памятник княгине Ольге









Фото – Сергей Серебро/Народные новости Витебска





Согласно первоначальному проекту памятника, Ольга должна была плыть на лодке с тремя воинами. Позади нее сидят три воина. Во время рассмотрения проекта художественным советом Минкульта чиновники заметили, что в таком виде монумент практически полностью копирует киевский памятник Лыбеди и ее братьям Кию, Щеку и Хориву. В результате Ольге пришлось пересесть в центр ладьи.

Об идее установить памятник княгине Ольге горожане узнали в 2009 году. Долгое время затея не реализовывалась из-за отсутствия денег, а когда деньги нашли – опять начались споры. Жители города даже организовали сбо подписей под петицией против памятника Ольге. Однако недавно пришел ответ на петицию из Витебского горисполкома – памятнику быть.



