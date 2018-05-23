Журналиста Дмитрия Галко перевели в жодинское СИЗО

В прошлом году, во время празднования по случаю дня рождения сына Дмитрия Галко, вероятно из-за громкой музыки, кто-то вызвал участкового милиционера. По однойиз версий, между журналистом и участковым произошла стычка, в результате которой разбился мобильный телефон милиционера. Галко утверждает, что никакой драки не было. Вскоре Дмитрий уехал в Украину, а при возвращении в Беларусь в апреле был задержан на границе. Теперь ему грозит до 6 лет заключения.





«Периодически мы получаем от него письма. Следствие началось, но мы не знаем, как оно идет», – говорит отец Дмитрия Николай Галко.





Также он сообщил, что встретиться с сыном не разрешили. Виделись с ним только адвокаты. Вся коммуникация только по переписке и через адвоката. Передать сыну литературу не удалось, в Жодино можно передать только Библию и Уголовный кодекс. Николай Галко отмечает, что из-за таких условий сын остается в информационной изоляции.