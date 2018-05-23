В течение 10 дней сотрудники ГАИ будут дежурить на пешеходных переходах вблизи школ, гимназий, детских садов и других учебных заведений. Кроме того проверят, как соблюдают ПДД, в том числе и правила перевозки детей. В это время также водители должны ездить с включенным ближним светом фар (во время специальных комплексных мероприятий это правило не рекомендация, а обязанность), иначе им придётся заплатить штраф до двух базовых (до 49 рублей).



