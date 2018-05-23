Напоминаем: водителей будут штрафовать за выключенный ближний свет фар
Водителей обяжут включать ближний свет фар даже днём. Специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!» пройдёт в Беларуси с 25 мая по 5 июня.
В течение 10 дней сотрудники ГАИ будут дежурить на пешеходных переходах вблизи школ, гимназий, детских садов и других учебных заведений. Кроме того проверят, как соблюдают ПДД, в том числе и правила перевозки детей. В это время также водители должны ездить с включенным ближним светом фар (во время специальных комплексных мероприятий это правило не рекомендация, а обязанность), иначе им придётся заплатить штраф до двух базовых (до 49 рублей).
07:18 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.