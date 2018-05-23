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Напоминаем: водителей будут штрафовать за выключенный ближний свет фар

Водителей обяжут включать ближний свет фар даже днём. Специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!» пройдёт в Беларуси с 25 мая по 5 июня.

В течение 10 дней сотрудники ГАИ будут дежурить на пешеходных переходах вблизи школ, гимназий, детских садов и других учебных заведений. Кроме того проверят, как соблюдают ПДД, в том числе и правила перевозки детей. В это время также водители должны ездить с включенным ближним светом фар (во время специальных комплексных мероприятий это правило не рекомендация, а обязанность), иначе им придётся заплатить штраф до двух базовых (до 49 рублей).

07:18 23/05/2018






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