О своей травме он сообщил не только дантисту, но и в компанию-производитель. В организации встали на сторону потребителя, пообещали оплатить восстановление сломанного зуба и прислали по Viber фото гарантийного письма.





И все бы хорошо, но на повторном осмотре стоматолог сказал, что поврежден не один, а четыре зуба. В компании во второй раз не были так лояльны и сказали, что компенсируют «ремонт» одного зуба, раз изначально мужчина сказал, что сломал только один.





Расстроенный гомельчанин намерен, продолжить «зубную тяжбу». Но больше всего его расстраивает, что потратив меньше рубля на морскую капусту, он выложит больше 1200 белорусских рублей на восстановление челюсти.



