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В Гомеле мужчина купил упаковку морской капусты и сломал о камень зубы

Как сообщают «Сильные новости», 18 мая житель Гомеля купил в продмаге упаковку морской капусты примерно за один рубль. Дома мужчина отправил порцию салата в рот, куснул и челюсть пронзила острая боль. В ламинарии кроме полезного йода оказалось несколько камешков, о которые гомельчанин повредил зуб.

О своей травме он сообщил не только дантисту, но и в компанию-производитель. В организации встали на сторону потребителя, пообещали оплатить восстановление сломанного зуба и прислали по Viber фото гарантийного письма.

И все бы хорошо, но на повторном осмотре стоматолог сказал, что поврежден не один, а четыре зуба. В компании во второй раз не были так лояльны и сказали, что компенсируют «ремонт» одного зуба, раз изначально мужчина сказал, что сломал только один.

Расстроенный гомельчанин намерен, продолжить «зубную тяжбу». Но больше всего его расстраивает, что потратив меньше рубля на морскую капусту, он выложит больше 1200 белорусских рублей на восстановление челюсти.

06:54 23/05/2018






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