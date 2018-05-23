В Китае рукопись Карла Маркса ушла с молотка более чем за $500 тыс.





Страница рукописи Фридриха Энгельса ушла с молотка за 1 млн 667 тыс. 500 юаней (почти $261 тыс.).





По сообщению организаторов аукциона, две рукописи, выставленные на продажу китайским предпринимателем Фэн Лунем, были впервые представлены в Китае. Стартовая цена за рукопись Карла Маркса на английском языке с отдельными немецкими словами была 300 тыс. (около $47 тыс.).





Торги за рукопись Фридриха Энгельса начались с 100 тыс. юаней (почти $16 тыс.). Стоит отметить, что сделочная цена двух лотов намного превысила предложенные ранее аукционными домами оценки. В частности, записка Карла Маркса оценивалась в 1-1,2 млн юаней (около $190 тыс.), а Фридриха Энгельса - в 450-550 тыс. юаней (около $86 тыс.).