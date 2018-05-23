В Китае рукопись Карла Маркса ушла с молотка более чем за $500 тыс.
В Китае страница рукописи Карла Маркса "Лондонская записка" была продана за 3 млн 335 тыс. юаней (более $500 тыс.).
Страница рукописи Фридриха Энгельса ушла с молотка за 1 млн 667 тыс. 500 юаней (почти $261 тыс.).
По сообщению организаторов аукциона, две рукописи, выставленные на продажу китайским предпринимателем Фэн Лунем, были впервые представлены в Китае. Стартовая цена за рукопись Карла Маркса на английском языке с отдельными немецкими словами была 300 тыс. (около $47 тыс.).
Торги за рукопись Фридриха Энгельса начались с 100 тыс. юаней (почти $16 тыс.). Стоит отметить, что сделочная цена двух лотов намного превысила предложенные ранее аукционными домами оценки. В частности, записка Карла Маркса оценивалась в 1-1,2 млн юаней (около $190 тыс.), а Фридриха Энгельса - в 450-550 тыс. юаней (около $86 тыс.).
07:30 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.