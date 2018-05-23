Витебские дерматологи во время акции выявили 17 случаев меланомы

По итогам приемов было выявлено 17 случаев меланомы, один - плоскоклеточного рака, другие заболевания кожи. В Витебский областной клинический онкологический диспансер для дальнейшего обследования направлен 21 человек.





"Достаточно активно прошла акция и в районах области, где возможностью бесплатно попасть на прием к дерматологам воспользовалось достаточно большое количество людей. Общие итоги будут подведены в течение ближайших дней", - отметили в центре. В настоящее время в структуре онкопатологии злокачественные новообразования кожи занимают первое место.