Витебские дерматологи во время акции выявили 17 случаев меланомы
В День профилактики меланомы в витебском областном кожвендиспансере консультации врачей по поводу новообразований кожи получили около 170 человек, некоторые из них дополнительно прошли бесплатную скиаскопическую диагностику.
По итогам приемов было выявлено 17 случаев меланомы, один - плоскоклеточного рака, другие заболевания кожи. В Витебский областной клинический онкологический диспансер для дальнейшего обследования направлен 21 человек.
"Достаточно активно прошла акция и в районах области, где возможностью бесплатно попасть на прием к дерматологам воспользовалось достаточно большое количество людей. Общие итоги будут подведены в течение ближайших дней", - отметили в центре. В настоящее время в структуре онкопатологии злокачественные новообразования кожи занимают первое место.
07:26 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.