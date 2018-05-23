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Обладательницей Букеровской премии стала польская писательница

Церемония награждения прошла во вторник вечером в лондонском музее Виктории и Альберта.

Польская писательница Ольга Токарчук стала лауреатом международной литературной Букеровской премии в 2018 году. Ее конкурентами были еще пять авторов: француз Виржини Депант, южнокорейский писатель Хан Ган, венгерский Ласло Краснахоркай, испанский Антонио Муньос Молина и иракец Азмед Саадави.

На итоговой встрече члены жюри обсуждали каждого из ранее ими выбранных фаворитов.

Токарчук стала первой писательницей получившей столь престижную премию. Ее книга "Бегуны" хоть и была написана в 2007 году, но на английский язык совсем недавно. Эта книга представляет из себя серию новелл о людях из разных стран, которых сама писательница назвала «современными кочевниками».

07:21 23/05/2018






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