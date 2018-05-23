Обладательницей Букеровской премии стала польская писательница
Церемония награждения прошла во вторник вечером в лондонском музее Виктории и Альберта.
Польская писательница Ольга Токарчук стала лауреатом международной литературной Букеровской премии в 2018 году. Ее конкурентами были еще пять авторов: француз Виржини Депант, южнокорейский писатель Хан Ган, венгерский Ласло Краснахоркай, испанский Антонио Муньос Молина и иракец Азмед Саадави.
На итоговой встрече члены жюри обсуждали каждого из ранее ими выбранных фаворитов.
Токарчук стала первой писательницей получившей столь престижную премию. Ее книга "Бегуны" хоть и была написана в 2007 году, но на английский язык совсем недавно. Эта книга представляет из себя серию новелл о людях из разных стран, которых сама писательница назвала «современными кочевниками».
07:21 23/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.