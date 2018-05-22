Instagram запустил кнопку "игнорировать"

Активировать новую функцию можно, нажав клавиши на значок "..." в правом верхнем углу фото пользователя или в его профиле. Также через раздел можно этот режим отключить. Кстати, скрытый аккаунт не получит сообщение об этом.





Пользователь Instagram после активации режима "игнорировать" продолжит получать сообщения, если он был отмечен на фото или упомянут в комментариях скрытого им аккаунта. Он сможет посмотреть снимки этого аккаунта в его профиле.









Функции, позволяющие временно или навсегда скрыть из ленты новостей посты конкретного пользователя, есть в Twitter и Facebook.



