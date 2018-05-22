Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Instagram запустил кнопку "игнорировать"

Instagram запустил кнопку "игнорировать" (в английской версии — mute). Она позволит скрыть посты и истории пользователей, не отписываясь от них, информирует meduza.io.

Активировать новую функцию можно, нажав клавиши на значок "..." в правом верхнем углу фото пользователя или в его профиле. Также через раздел можно этот режим отключить. Кстати, скрытый аккаунт не получит сообщение об этом.

Пользователь Instagram после активации режима "игнорировать" продолжит получать сообщения, если он был отмечен на фото или упомянут в комментариях скрытого им аккаунта. Он сможет посмотреть снимки этого аккаунта в его профиле.

Функции, позволяющие временно или навсегда скрыть из ленты новостей посты конкретного пользователя, есть в Twitter и Facebook.


22:45 22/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё