Instagram запустил кнопку "игнорировать"
Instagram запустил кнопку "игнорировать" (в английской версии — mute). Она позволит скрыть посты и истории пользователей, не отписываясь от них, информирует meduza.io.
Активировать новую функцию можно, нажав клавиши на значок "..." в правом верхнем углу фото пользователя или в его профиле. Также через раздел можно этот режим отключить. Кстати, скрытый аккаунт не получит сообщение об этом.
Пользователь Instagram после активации режима "игнорировать" продолжит получать сообщения, если он был отмечен на фото или упомянут в комментариях скрытого им аккаунта. Он сможет посмотреть снимки этого аккаунта в его профиле.
Функции, позволяющие временно или навсегда скрыть из ленты новостей посты конкретного пользователя, есть в Twitter и Facebook.
22:45 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.