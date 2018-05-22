Видео: завод под Минском, на котором произошел взрыв
Завод битумно-полимерных эмульсий и мастик "Алкид" в Королевым Стане под Минском, на котором произошел взрыв, сняли с воздуха.
Видео появилось на сайте sb.by и оно дает представления о силе взрыва, произошедшего утром 22 мая в одном из цехов. Здание получило значительные повреждения. Пострадали 4 человека, 2 из них находятся в тяжелом состоянии в ожоговой реанимации больницы скорой медпомощи.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, статья — "Нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшего по неосторожности причинение телесных повреждений".
22:28 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.