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Видео: завод под Минском, на котором произошел взрыв

Завод битумно-полимерных эмульсий и мастик "Алкид" в Королевым Стане под Минском, на котором произошел взрыв, сняли с воздуха.

 Видео появилось на сайте sb.by и оно дает представления о силе взрыва, произошедшего утром 22 мая в одном из цехов. Здание получило значительные повреждения. Пострадали 4 человека, 2 из них находятся в тяжелом состоянии в ожоговой реанимации больницы скорой медпомощи.


Следственный комитет возбудил уголовное дело, статья — "Нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшего по неосторожности причинение телесных повреждений".


22:28 22/05/2018






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