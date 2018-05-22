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Поднялся на клиентах: в Колодищах на СТО присвоили деньги и авто клиентов на 574 тысячи долларов

Более 1,15 миллиона рублей завладел замдиректора одного из СТО в Колодищах.

Мужчина брал деньги в долг на развитие бизнеса, а также предлагал помощь в покупке авто за рубежом. От его действий пострадали 38 человек, сообщает Следственный комитет.

Один из пострадавших передал ему более 144 тысяч рублей. Большинство потерпевших были клиентами автосервиса.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество в особо крупном размере) УК Беларуси. Наложен арест на три дорогостоящих автомобиля и денежные средства, изъятые при обыске, общей суммой более 220 тысяч рублей.


22:05 22/05/2018






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