Мужчина брал деньги в долг на развитие бизнеса, а также предлагал помощь в покупке авто за рубежом. От его действий пострадали 38 человек, сообщает Следственный комитет.





Один из пострадавших передал ему более 144 тысяч рублей. Большинство потерпевших были клиентами автосервиса.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество в особо крупном размере) УК Беларуси. Наложен арест на три дорогостоящих автомобиля и денежные средства, изъятые при обыске, общей суммой более 220 тысяч рублей.



