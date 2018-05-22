И будет нам счастье: в Беларуси разыгрывают джекпот в 1 миллион долларов
В Беларуси разыгрывают джекпот, который превысил отметку в 2 миллиона рублей. Одна из самых крупных сумм в истории белорусских лотерей разыгрывается в «Спортлото 6 из 49». Выиграть 2 миллиона рублей могут уже на этой неделе.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Снимок носит иллюстративный характер.
Солидный джекпот накопился с первого тиража — с 11 декабря 2014 года. Напомним, пишет tut.by в сентябре прошлого года джекпот превысил отметку в 1 миллион рублей.
Чтобы стать победителем в «Спортлото 6 из 49» и забрать джекпот, нужно угадать 6 из 6 выпавших чисел. Пока участникам этой лотереи удавалось угадать только 5 из 6 выпавших номеров — таких 82 игрока.
21:17 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.