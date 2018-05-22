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И будет нам счастье: в Беларуси разыгрывают джекпот в 1 миллион долларов

В Беларуси разыгрывают джекпот, который превысил отметку в 2 миллиона рублей. Одна из самых крупных сумм в истории белорусских лотерей разыгрывается в «Спортлото 6 из 49». Выиграть 2 миллиона рублей могут уже на этой неделе.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Снимок носит иллюстративный характер

Солидный джекпот накопился с первого тиража — с 11 декабря 2014 года. Напомним, пишет tut.by в сентябре прошлого года джекпот превысил отметку в 1 миллион рублей.


 


Чтобы стать победителем в «Спортлото 6 из 49» и забрать джекпот, нужно угадать 6 из 6 выпавших чисел. Пока участникам этой лотереи удавалось угадать только 5 из 6 выпавших номеров — таких 82 игрока.


21:17 22/05/2018






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