Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Снимок носит иллюстративный характер .

Солидный джекпот накопился с первого тиража — с 11 декабря 2014 года. Напомним, пишет tut.by в сентябре прошлого года джекпот превысил отметку в 1 миллион рублей.









Чтобы стать победителем в «Спортлото 6 из 49» и забрать джекпот, нужно угадать 6 из 6 выпавших чисел. Пока участникам этой лотереи удавалось угадать только 5 из 6 выпавших номеров — таких 82 игрока.