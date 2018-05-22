Актер Донатас Банионис - не являлся агентом КГБ. Нет подтверждений





«Литовский центр исследования геноцида и резистенции объявил агентами, нацепил ярлык. <…> Наша комиссия постановила, что нельзя утверждать о сотрудничестве Сондецкиса и Баниониса с КГБ — таких данных нет», — заявил председатель комиссии по люстрации Альгимантас Урмонас литовскому изданию Lrt.lt.





Новость о том, что Банионис и Сондецкис, возможно, сотрудничали с советскими службами госбезопасности, появилась в январе. Их имена были опубликованы Центром исследования геноцида и резистенции жителей Литвы в общем списке завербованных в КГБ.





На сайте, созданном специально для публикации архива КГБ, было сказано, что Банионис был завербован в 1970 году под кодовым именем Бронюс, в качестве агента посетил в США общество литовских эмигрантов Santaros Sviesа и предоставил характеристики на некоторых его членов. Саулюс Сондецкис, до данным Центра, был завербован в 1962 и, уже будучи агентом, в 1968 году встретился в Канаде со своим отцом Яцкасом Сондецкисом, редактором газеты литовских эмигрантов, чтобы уговорить его вернуться на родину.





При этом сама директор Центра исследования геноцида и резистенции Тереза Бируте Бараускайте, комментируя появление в списках Баниониса и Сондецкиса, рассказала, что не может быть до конца уверена в их причастности к деятельности советских органов безопасности: в журнале, составленном сотрудниками КГБ, их имена вписаны другим почерком и другими чернилами.









Председатель комиссии по люстрации считает, что сотрудники Центра должны были обратиться в комиссию и, не сделав этого, «поступили безответственно». Он отметил, что вывод комиссии о непричастности Баниониса и Сондецкиса к деятельности КГБ может быть использован их родственниками для обращения в суд.





Сын Сондецкиса уже заявил, что рассматривает возможность подать иск о защите чести и достоинства своего отца, сообщает Новая газета.



