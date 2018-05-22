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Никогда не поздно: сибирячка стала майором полиции в 100 лет

Приказ о награждении заслуженного ветерана очередным званием вышел под символичным сотым номером.


Елена Дмитриевна Ковязина, отметившая вековой юбилей, получила наградные погоны майора полиции, сообщает сайт Управления МВД РФ по Тюменской области.


Ковязина является ветераном Великой Отечественной войны и Госавтоинспекции. Примечательно, что присвоение звания проходило в праздничной атмосфере: во дворе двора именинницы выступали барабанщики Тюменского президентского кадетского училища и дуэт "Полицейская академия".


Во время ВОВ Ковязина трудилась фронтовой медсестрой, а после победы продолжила службу на Дальнем Востоке. После возвращения в Тюмень Елена Дмитриевна проработала 10 лет в оперативном отделе УВД, а затем в Госавтоинспекции до самой пенсии, пишет life.ru

19:21 22/05/2018






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