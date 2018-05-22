Для Минска закупят электробусы нового дизайна
«Белкоммунмаш» поставит в столицу еще 60 электробусов, из них 17 — до конца 2018 года, остальные — к маю 2019-го. Часть машин будет уже с новым дизайном, пишет БелТА.
Новый дизайн электробуса.
Контракт подписан 15 мая. Согласно договору Минск получит 28 электробусов особо большой вместимости модели Е433, но уже нового дизайна, и еще 32 электробуса большой вместимости модели Е321.
19:07 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.