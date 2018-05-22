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Для Минска закупят электробусы нового дизайна

«Белкоммунмаш» поставит в столицу еще 60 электробусов, из них 17 — до конца 2018 года, остальные — к маю 2019-го. Часть машин будет уже с новым дизайном, пишет БелТА.

Новый дизайн электробуса.

Контракт подписан 15 мая. Согласно договору Минск получит 28 электробусов особо большой вместимости модели Е433, но уже нового дизайна, и еще 32 электробуса большой вместимости модели Е321.


19:07 22/05/2018






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