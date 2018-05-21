Папа Франциск — гею: Бог сделал вас таким, и он любит вас таким

По полученным данным, понтифик пообщался с геем-католиком Хуаном Карлосом Крузом, который стал жертвой чилийского священника-педофила Фернандо Карадимы.









«Хуан Карлос, то, что вы гей, не имеет значения. Бог сделал вас таким, и он любит вас таким, и это не имеет значения. Вы должны быть довольны тем, кто вы есть», — процитировал понтифика Карлос.









Также мужчина рассказал. что во время общения с Папой Римским он призвал понтифика наказать виновных в чилийских случаях насилия, пишет Наша нива



