Напомним, 21 марта на руке 13-летнего Егора (имена детей изменены) социальный педагог Радошковичской средней школы заметила кровоподтеки. Назавтра мальчик рассказал: его и других братьев и сестер родители бьют за провинности. По словам ученика, на Пасху или в Вербное воскресенье мама обещала уйти вместе с ними к Богу. И что к ним придет смерть. Другие дети информацию подтвердили. На комиссии по делам несовершеннолетних женщина пояснила: это не она наказывает детей, а Бог. Она лишь определяет количество ударов. Шестерых детей Елены и Максимапоместили в приют при Радошковичской школе-интернате. Троих, которым нет еще трех лет, — в больницу.





— Троих самых маленьких из больницы к себе забрал мой брат, — рассказывает многодетная мама. — У них с женой уже был приемный ребенок, и они взяли под опеку еще и наших. Мы часто их навещаем.





По словам женщины, нередко они с мужем бывают и в приюте при Радошковичской школе-интернате, где сейчас живут шестеро их старших детей. Видеться с дочками и сыновьями родители могут только в присутствии психолога.





— Как только мы приходим или звоним, они сразу просятся домой, — продолжает собеседница. — Только Егор пока не идет с нами на контакт. С того момент, когда все это случилось, мы не общались.





Фото: Олег Киндар, TUT.BY.





Мама рассказывает, что после синяков и детских жалоб, на них с мужем завели уголовное дело, но позже, по ее словам, дело закрыли.









— Милиция продолжает проверочные мероприятия по данному поводу, — сообщил mlyn.by официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек. — Рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за умышленное причинение телесных повреждений детям. Закон предусматривает штраф до 30 базовых величин или 15 суток административного ареста.





Кроме того, многодетные родители две недели провели в психоневрологическом диспансере в Новинках — проходили обследование.





О том, когда семье вернут детей, женщина пока не знает. В прошлом месяце, рассказывает, их приглашали в райисполком на комиссию. Кроме них с мужем тут были представители школы, интерната и другие.





— О возвращении детей домой пока ничего не говорили, скоро состоится новое заседание, — делится переживаниями мама, сообщает tut.by



