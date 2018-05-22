



На youtube-канале, известном своими пранками, появился интересный эксперимент. Девушка решила проверить, как будут реагировать незнакомцы на то, что она сядет к ним на колени.





Ведет канал Easyvision наш 20-летний соотечественник Александр Брушков вместе со своими друзьями, отмечает «Наша Нinа».









На розыгрыш белорусы реагируют спокойно. Правда некоторые сразу предупреждают, что они в отношениях.





— Хороший способ познакомиться, — отмечают авторы эксперимента.



