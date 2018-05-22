Смотрите видеоэксперимент: хороший способ познакомиться - сесть на колени
Девушка в минском метро садится незнакомым парням на колени — посмотрите на их реакцию.
На youtube-канале, известном своими пранками, появился интересный эксперимент. Девушка решила проверить, как будут реагировать незнакомцы на то, что она сядет к ним на колени.
Ведет канал Easyvision наш 20-летний соотечественник Александр Брушков вместе со своими друзьями, отмечает «Наша Нinа».
На розыгрыш белорусы реагируют спокойно. Правда некоторые сразу предупреждают, что они в отношениях.
— Хороший способ познакомиться, — отмечают авторы эксперимента.
17:02 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.