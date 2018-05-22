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Шуневич стоит на своем: защищает жесткие меры в отношении наркопотребителей

Принятие жестких мер в борьбе с распространением наркотиков позволили значительно снизить уровень этой угрозы в Беларуси, заявил 22 мая министр внутренних дел Игорь Шуневич по итогам доклада президенту Александру Лукашенко.


«Мы смогли путем жестких, где-то неординарных правовых и практических мер уменьшить наркоугрозу в стране», - сказал он.
Говоря о дифференцировании ответственности за употребление и сбыт наркотиков, министр отметил, что соответствующая статья Уголовного кодекса уже разграничивает составы преступления, предусмотренные за употребление и сбыт, передает БелТА.


Глава МВД также рассказал, что многие страны заинтересованы перенимать опыт белорусских правоохранителей для обеспечения общественной безопасности.


16:52 22/05/2018






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