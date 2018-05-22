



«Мы смогли путем жестких, где-то неординарных правовых и практических мер уменьшить наркоугрозу в стране», - сказал он.

Говоря о дифференцировании ответственности за употребление и сбыт наркотиков, министр отметил, что соответствующая статья Уголовного кодекса уже разграничивает составы преступления, предусмотренные за употребление и сбыт, передает БелТА.









Глава МВД также рассказал, что многие страны заинтересованы перенимать опыт белорусских правоохранителей для обеспечения общественной безопасности.



