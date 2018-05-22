Шуневич стоит на своем: защищает жесткие меры в отношении наркопотребителей
Принятие жестких мер в борьбе с распространением наркотиков позволили значительно снизить уровень этой угрозы в Беларуси, заявил 22 мая министр внутренних дел Игорь Шуневич по итогам доклада президенту Александру Лукашенко.
«Мы смогли путем жестких, где-то неординарных правовых и практических мер уменьшить наркоугрозу в стране», - сказал он.
Говоря о дифференцировании ответственности за употребление и сбыт наркотиков, министр отметил, что соответствующая статья Уголовного кодекса уже разграничивает составы преступления, предусмотренные за употребление и сбыт, передает БелТА.
Глава МВД также рассказал, что многие страны заинтересованы перенимать опыт белорусских правоохранителей для обеспечения общественной безопасности.
16:52 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.