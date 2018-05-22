Видео: две рыси наорали друг на друга «человеческими» голосами
Ролик вскоре набрал 7 млн просмотров.
Житель канадской провинции Онтарио Эд Трист во время поездки со своей семьей снял на видео конфликт двух рысей, которые кричали друг на друга «человеческими» голосами, и выложил запись в Facebook.
Дикие кошки встали друг напротив друга прямо посреди дороги и принялись истошно орать. По словам канадца, противостояние зверей продолжалось около десяти минут. Стычка рысей произвела на интернет-пользователей большое впечатление.
17:32 22/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.