Видео: две рыси наорали друг на друга «человеческими» голосами





Житель канадской провинции Онтарио Эд Трист во время поездки со своей семьей снял на видео конфликт двух рысей, которые кричали друг на друга «человеческими» голосами, и выложил запись в Facebook.









Дикие кошки встали друг напротив друга прямо посреди дороги и принялись истошно орать. По словам канадца, противостояние зверей продолжалось около десяти минут. Стычка рысей произвела на интернет-пользователей большое впечатление.



