Видеофакт: в Минске "утонула" машина. "Минскводоканал" ответил: ущерб возместим
На Юго-Западе из-за прорыва трубопровода был затоплен Chevrolet Lacetti. В «Минскводоканале» рассказали, что такие случаи застрахованы и предприятие возместит ущерб.
Выяснилось, что прорыв трубопровода диаметром 300 мм произошел в 10.30 между домами 48 и 56 по проспекту Газеты Звязда. Поток холодной воды бил вверх в течение 20 минут, поливая при этом припаркованный во дворе Chevrolet Lacetti.
Хозяин легковушки Александр находился на работе, когда узнал о том, что его машину залило водой.
— Звонит мне племянница и говорит, что на мою машину льется вода. Когда я приехал, фонтана уже не было, но внутри машина оказалась вся мокрая, — рассказал мужчина.
Автовладелец первым делом написал заявление в РУВД. На место происшествия прибыл милиционер, все запротоколировал и сфотографировал залитую машину.
Заводить Chevrolet Александр не стал — неизвестно, что может случиться с затопленным авто.
— Откатить машину подальше от люка, через который хлестала вода, я не могу — в авто коробка-автомат. Буду сушить салон феном, а после попробую завести.
Хозяин машины намерен требовать возмещение причиненного ущерба с УП «Минскводоканал».
На предприятии AUTO.TUT.BY рассказали, что о затопленной машине они знают — сообщили из РУВД Московского района.
— Мы перенаправили заявителя в юридическую службу предприятия — туда же надо обращаться все людям, которым был причинен ущерб из-за аварии. Такие случаи у нас застрахованы, поэтому наши юристы будут сейчас работать, а предприятие возместит ущерб, — сообщили в «Минскводоканале».
16:21 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.