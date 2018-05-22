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Видеофакт: в Минске "утонула" машина. "Минскводоканал" ответил: ущерб возместим

На Юго-Западе из-за прорыва трубопровода был затоплен Chevrolet Lacetti. В «Минскводоканале» рассказали, что такие случаи застрахованы и предприятие возместит ущерб.


Выяснилось, что прорыв трубопровода диаметром 300 мм произошел в 10.30 между домами 48 и 56 по проспекту Газеты Звязда. Поток холодной воды бил вверх в течение 20 минут, поливая при этом припаркованный во дворе Chevrolet Lacetti.

Хозяин легковушки Александр находился на работе, когда узнал о том, что его машину залило водой.

— Звонит мне племянница и говорит, что на мою машину льется вода. Когда я приехал, фонтана уже не было, но внутри машина оказалась вся мокрая, — рассказал мужчина.

Автовладелец первым делом написал заявление в РУВД. На место происшествия прибыл милиционер, все запротоколировал и сфотографировал залитую машину.

Заводить Chevrolet Александр не стал — неизвестно, что может случиться с затопленным авто.


— Откатить машину подальше от люка, через который хлестала вода, я не могу — в авто коробка-автомат. Буду сушить салон феном, а после попробую завести.

Хозяин машины намерен требовать возмещение причиненного ущерба с УП «Минскводоканал».

На предприятии AUTO.TUT.BY рассказали, что о затопленной машине они знают — сообщили из РУВД Московского района.

— Мы перенаправили заявителя в юридическую службу предприятия — туда же надо обращаться все людям, которым был причинен ущерб из-за аварии. Такие случаи у нас застрахованы, поэтому наши юристы будут сейчас работать, а предприятие возместит ущерб, — сообщили в «Минскводоканале».


16:21 22/05/2018






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