



Выяснилось, что прорыв трубопровода диаметром 300 мм произошел в 10.30 между домами 48 и 56 по проспекту Газеты Звязда. Поток холодной воды бил вверх в течение 20 минут, поливая при этом припаркованный во дворе Chevrolet Lacetti.





Хозяин легковушки Александр находился на работе, когда узнал о том, что его машину залило водой.





— Звонит мне племянница и говорит, что на мою машину льется вода. Когда я приехал, фонтана уже не было, но внутри машина оказалась вся мокрая, — рассказал мужчина.





Автовладелец первым делом написал заявление в РУВД. На место происшествия прибыл милиционер, все запротоколировал и сфотографировал залитую машину.





Заводить Chevrolet Александр не стал — неизвестно, что может случиться с затопленным авто.









— Откатить машину подальше от люка, через который хлестала вода, я не могу — в авто коробка-автомат. Буду сушить салон феном, а после попробую завести.





Хозяин машины намерен требовать возмещение причиненного ущерба с УП «Минскводоканал».





На предприятии AUTO.TUT.BY рассказали, что о затопленной машине они знают — сообщили из РУВД Московского района.





— Мы перенаправили заявителя в юридическую службу предприятия — туда же надо обращаться все людям, которым был причинен ущерб из-за аварии. Такие случаи у нас застрахованы, поэтому наши юристы будут сейчас работать, а предприятие возместит ущерб, — сообщили в «Минскводоканале».



