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В «Козловичах» пробки: на польской стороне временные затруднения

Со вчерашнего дня перевозчики обратили внимание на увеличившееся время прохождения белорусско-польской границы в грузовом пункте пропуска «Козловичи».

 

По информации Брестской таможни, на 16.00 сегодняшнего дня тут в режиме ожидания находятся 150 машин, сообщает Вечерний Брест.

«Затор» связан с проблемами на польской стороне. Там вводится в эксплуатацию новое таможенное оборудование, поэтому прием машин с белорусской стороны ведется неритмично, иногда с перерывами. Таможенные органы Республики Беларусь работают в штатном режиме. Автомобили, прибывающие в пункт пропуска «Козловичи» для выезда в Польшу, оперативно оформляются белорусской стороной.


В связи со сложившейся на границе ситуацией Брестская таможня рекомендует перевозчикам учитывать данную информацию при выборе маршрута для пересечения границы.


очередь, граница 
16:02 22/05/2018






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