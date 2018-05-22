В «Козловичах» пробки: на польской стороне временные затруднения
Со вчерашнего дня перевозчики обратили внимание на увеличившееся время прохождения белорусско-польской границы в грузовом пункте пропуска «Козловичи».
По информации Брестской таможни, на 16.00 сегодняшнего дня тут в режиме ожидания находятся 150 машин, сообщает Вечерний Брест.
«Затор» связан с проблемами на польской стороне. Там вводится в эксплуатацию новое таможенное оборудование, поэтому прием машин с белорусской стороны ведется неритмично, иногда с перерывами. Таможенные органы Республики Беларусь работают в штатном режиме. Автомобили, прибывающие в пункт пропуска «Козловичи» для выезда в Польшу, оперативно оформляются белорусской стороной.
В связи со сложившейся на границе ситуацией Брестская таможня рекомендует перевозчикам учитывать данную информацию при выборе маршрута для пересечения границы.
очередь, граница
16:02 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.