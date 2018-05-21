



Каждый трактор выступил под флагом одной из команд-участниц первенства. За рулем механизаторы со всей России.









Главная задача — быстрее всех пройти сложнейшую 15-километровую трассу. В этом году посмотреть на гонки собралось более 30 тыс. человек. Победители трех призовых мест получают в подарок новые модели трактора «Беларус».





«Все тракторы, которые здесь были, это производство Беларусь. Это очень хорошая иллюстрация того, что мы два братских народа, что мы вместе. Без тракторов "Беларус" куда мы? У нас своего трактора нет. Когда интеграция пристраивалась, мы договорились, что Беларусь будет маленькие трактора производить. Так оно и осталось, зачем изобретать велосипед. Мы же Союзное государство», — отметил Сергей Суховенко, гендиректор компании по поставке и обслуживанию техники для агропромышленного комплекса, организатор гонок «Бизонтрекшоу».









Тракторные гонки проводятся в Ростовской области с 2002 года. Соревнование призвано популяризировать профессию механизатора, повысить престижность сельского труда и привлечь молодые кадры в АПК России.



